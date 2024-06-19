黃珊珊列七大點挺「財劃法」　喊話行政院：提出版本向人民負責

▲民眾黨立委黃珊珊。（圖／記者周宸亘攝）

立法院財政委員會今（19日）續審「財政收支劃分法」修正草案，藍白要求財政部下會期開議前提出草案，財政部長莊翠雲則回應，倉促修法未必是好事。對此，民眾黨立委黃珊珊列七大點表示，修法政府就會無法運作？顯然自欺欺人！執政的民進黨不想修法，竟然先造謠恐嚇，說財劃法將影響社會福利。她喊話，行政院針對如此重要法案，更應該提出修法版本，向人民負責。

已逾25年未修正的財劃法，藍白立委今日於財政委員會，要行政院盡速提出版本，並通過臨時提案，請財政部於下會期開議前提出草案於立法院審議。莊翠雲則強調，財劃法修法要爭取更大共識，不要為了修法而修法，倉促修法未必是好事。

黃珊珊則於臉書回應，朝野共識，財政收支劃分法應該要修正！她列出七大重點。

第一點，25年前只有兩個直轄市，現在早已有六個直轄市，財劃法已不合時宜。縣市自籌財源不足，中央集權又集錢，分配機制完全掌握在中央政府，地方政府只能仰其鼻息。

第二點，執政的民進黨不想修，竟然先造謠恐嚇人民、製造對立？各黨版本都還沒開始討論，執政黨就用將刪減社會福利，例如租金補貼、育兒津貼、Tpass等等，來恐嚇人民、魚目混珠、製造對立。

第三點，原來，中央政府預算的輕重緩急，第一個想刪的竟然是租金補貼等民眾福利？卻不是「數發部蓋大樓」的經費？居住正義與少子化福利在執政黨眼中都是「不必要的支出」？

第四點，中央說修法會影響政府運作，事實上中央政府每年歲出與歲入賸餘平均高達兩千億，也就是說，中央每年花不完的錢就有「兩千億」，還有超徵的錢可以每個國人發六千塊現金，撥補台電一千億的虧損。修法政府就會無法運作？顯然自欺欺人！

第五點，台灣民眾黨的版本，就是依照每年預算賸餘來計算，不至於影響中央政府運作，也可以落實地方自治，財政部應該說清楚講明白，中央到底認為釋出多少才合理，可以公開討論。

第六點，更何況，台灣民眾黨的版本並沒有訂出「水平分配原則」，未來要交給「統籌分配稅款分配委員會」專業處理，沒有哪一個縣市會被刪減，增加的垂直分配到每個縣市都會增加分配額度，相關謠言請到此為止！

第七點，她從二月總質詢陳建仁院長，財政部就已經開始徵詢地方政府意見及精算地方政府預算狀況，到現在還在推託。如此重要的法案，茲事體大，行政院更應該要提出修法版本，向人民負責。

▼ 民眾黨立委黃珊珊貼出「財劃法」臨時提案手稿。（圖／翻攝自Facebook／黃珊珊，點圖放大）