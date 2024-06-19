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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林右昌批藍白推「濫權」法案　新黨國復辟

▲▼民進黨中央召開 下鄉宣講 反濫權 護民主記者會 林右昌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨秘書長林右昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨秘書長林右昌今（19日）表示，在野黨想用「立法院執政來控制行政權」，因此提了很多濫權法案，例如國民黨提出《黨產條例》與《財劃法》修法內容，背後看見的是「新黨國」力量的復辟，要讓不當黨產、地方派系、黑金政治回來；覆議案如果不過的話，只剩下一條路就是釋憲。

林右昌今天中午接受網路直播節目「齊有此理」訪問，林右昌說，這次國民黨推動國會濫權法案，背後看見的就是「新黨國復辟」，代表的人就是來自花蓮的國民黨立法院黨團總召傅崐萁，「看起來是地方派系加上黑金政治要回頭了」，包含後續要推的錢坑法案，《財劃法》要將中央建設台灣的經費丟到地方，但過去民進黨執政8年，地方財政已經改善很多。

林右昌說，過去10年、20年好不容易讓國民黨的黨國體制改革，不當黨產成為國家財產、解決黑金政治、地方派系式微，但經過最近發展，感覺是隱隱之間有一種新的力量，是新黨國體制的復辟，從不當黨產還給國民黨、地方派系成為國民黨權力核心主流、黑金政治又要結合回來，是大家擔心的。

至於民眾黨主席柯文哲呼籲辯論，林右昌重申，民眾黨自編、自導、自演、自唱，還說民進黨不敢參加辯論、怯戰，但法案本來就是要回到立法院討論，呼籲柯文哲知錯能改。他說，現在國民黨加上民眾黨，實際上是國會的執政黨，「國會的執政黨不應該當家鬧事」，以國會改革法案包裝濫權、擴權。

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關鍵字：

濫權國民黨新黨國復辟黑金政治釋憲

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