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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

要民進黨別每天做假新聞　柯文哲：把年輕人騙到青島東路理由是什麼

▲▼民眾黨主席柯文哲受訪。（圖／記者陳家豪攝）

▲民眾黨主席柯文哲受訪。（圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

立法院將於21日表決行政院提的國會改革修法覆議案，總統賴清德19日上午呼籲立法院，要把握機會坐下來充分討論、回應民意期待，並稱超過五成民意支持行政院提覆議。民眾黨主席柯文哲19日下午嗆聲，勸民進黨別每天做假新聞，「你把年輕人騙到青島東路的理由是什麼？」

柯文哲19日於民眾黨中央黨部結束中央委員會後召開記者會，說明對賴清德就職滿月演講內容的看法。針對賴清德在兩政策上稱「空口白話不是真和平」，柯文哲表示，空口說白話當然不是真和平，所以希望賴清德趕快講實話，到底實話是什麼？

柯文哲提及，目前支持國會改革的還是大多數，從民調就可以看得出來，「只是說，我是勸民進黨政府不要每天做假新聞，你把那些年輕人騙到青島東路的理由是什麼？花東三法、錢坑兩兆法案，那時候根本也沒拿出討論啊！」

柯文哲指出，自己近期被歐盟來的智庫詢問「聽說台灣通過了一個國會改革法案，以後立院可以隨時傳訊人民」，使他當下回應「哇！你會這樣講，表示民進黨宣傳還滿成功的。」問題是這個也是假新聞，國會可以隨便傳訊人民到立法院質詢嗎？而民眾黨發言人吳怡萱則在一旁補充「不可能」。

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