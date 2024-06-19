嗆賴清德連「民進黨總統」都不像　柯文哲：是新潮流的總統

▲民眾黨主席柯文哲受訪。（圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

總統賴清德上任快滿月，「台灣民意基金會」18日公布最新民調，賴清德聲量48.2％，相較於上個月重挫9.8個百分點，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，意即上任不到一個月流失近200萬人支持。民眾黨主席柯文哲19日表示，賴清德好像不是在當全民總統，從用人的樣子來看，怎麼看都像是新潮流的總統，連民進黨總統都不太像。

柯文哲19日於民眾黨中央黨部結束中央委員會後召開記者會，被問到「台灣民意基金會」最新民調顯示，賴清德聲望跌破五成，流失近200萬人支持？柯文哲認為，民調本來就高高低低，「還有48%是不是？當選只有40%而已啊！所以我倒覺得不要用一個數字去評價誰。」

話鋒一轉，柯文哲說，自己倒覺得從1月13日至今，「賴清德好像不是在當全民總統，他只是在當民進黨的總統，甚至有時候根本在當新潮流的總統。」朝野之間只有看到對立，在立院沒有任何法案要跟民眾黨商量，然後每天就是罵別人、製造對立，卻又要別人把票投給他，「我覺得很奇怪，這到底在搞什麼？」

柯文哲提及，不僅是立法院，甚至是黨對黨也沒什麼溝通，這段時間朝野對立太嚴重，通常要化解對立的應當是有權者，「你（賴清德）是要當全民的總統，怎麼會⋯我從你用人的樣子，怎麼看都像新潮流的總統，連作為民進黨的總統都不太像。」