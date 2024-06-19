嗆「鬥雞」賴清德只想鬥垮在野黨　朱立倫：害利民法案無法通過

▲國民黨主席朱立倫出席中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國會改革法案覆議案21日展開記名表決，國民黨從上週末開始便在全台啟動百場「國會改革說明會」，下鄉與支持者溝通，宣講國會改革法案內容。國民黨主席朱立倫今（19日）也表示，自己本週末將「親征」說明會，同時也批總統賴清德就職滿一個月了，「台灣人民卻只看到如同鬥雞一樣的民進黨主席」，整天只想要鬥垮在野黨。

朱立倫指出，上週末國民黨在台南開始舉辦百場「國會改革說明會」，而這週六在台北、新北，週日在高雄、下午在嘉義縣市舉辦說明會，自己都會親自參加，各地現在也已經展開百場說明會，盼讓所有民眾了解，推動國會改革、反廢死、免巴氏量表、財劃法、核電延役以及地方建設，每項都是以民眾角度出發。

話鋒一轉，朱立倫批評，今天同時也是賴清德就職滿一個月的日子，這個月大家最大的感受，就是全民總統不見了，「只看到如同鬥雞一樣的民進黨主席」，用「對抗、鬥」，想要鬥垮在野黨，想要跟全民來鬥，這不是台灣之福，「賴清德總統權力的傲慢，往往會使得一些領導者失去擔任總統該有的格局，意識形態的綁架，會讓很多對全民有利的法案，沒有辦法順利通過。」

朱立倫呼籲賴清德，放下意識形態，放下權力的傲慢，好好為台灣、中華民國來打拼，是國民黨衷心的期盼，520到620做不到，620開始還有機會，為了台灣、中華民國努力。