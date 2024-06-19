賴清德創3委員會！柯文哲：除了安插自己人選　「看不出有什麼好」

▲民眾黨主席柯文哲受訪。（圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

總統賴清德就職將滿一個月，今（19）日宣布將在總統府成立3大委員會，包括國家氣候變遷對策委員會、全社會防衛韌性委員會、健康台灣推動委員會。民眾黨主席柯文哲表示，自己最怕民進黨遇到事情就要成立委員會、國家隊、辦公室，除了安插人選以外，也看不出有什麼效果。

柯文哲19日於民眾黨中央黨部結束中央委員會後召開記者會，說明對賴清德就職滿月演講內容的看法。柯文哲表示，從選舉完到上任隔近4個月，坦白說這會讓國家空窗，已經認為不好了；但既然準備超過4個月，應該上任第一天就要清楚知道做什麼、可以講出來，而不是上任一個月後還在講要做什麼。

柯文哲提及，成立委員會不重要，重要是成立要做什麼、執行項目是什麼、執行路徑要說清楚，「我最怕民進黨遇到事情，就有什麼委員會、國家隊、辦公室。」以前有疫苗國家隊，但也沒做出疫苗，成立打詐國家隊，結果詐騙越來越多，後來還有雞蛋、口罩等，以及少子化辦公室。

柯文哲批評，設一堆委員會、國家隊，除了安插自己的人選以外，「我看不出有什麼效果。」重點不是成立委員會，而是要告訴大家做了什麼，清楚列出來1、2、3、4及執行路徑，「每天講一大堆計畫幹什麼？」

被問到會不會覺得3大委員會有疊床架屋問題，變成「太上行政院長」？柯文哲回應，目前有行政院，上面還有國安會，國家重大事件透過國安會也可處理，「我最怕國家隊、辦公室、委員會，除了多搞一些員額安插人以外，看不出來有什麼好的，所以我也要問賴清德，就目前國家制度已有組織，你還不夠用是不是？」