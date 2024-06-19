曝與韓國瑜吃飯「僅敘舊」　柯文哲再提財劃法：進一步落實地方自治

▲民眾黨主席柯文哲受訪。（圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

立法院財政委員會19日續審《財政收支劃分法》修法，藍白各自提了不同版本，最終以表決方式通過國民黨立委賴士葆等人臨時提案，請財政部下會期開議前提院版《財劃法》修正草案。民眾黨主席柯文哲19日透露18日與韓國瑜見面吃飯，沒特別討論政治，僅敘舊談話，也再次說明民眾黨版《財劃法》，認為可讓地方自治進一步落實。

柯文哲19日於民眾黨中央黨部結束中央委員會後召開記者會。被問到民眾黨提《財劃法》修法版本，國民黨表示可以協調，18日與韓國瑜餐敘時有無聊到此事？柯文哲表示，針對昨天吃飯的部分，「人活在世界上不是只有政黨，也有同事、同學、同鄉，甚至同教會，人與人之間不用那麼肅殺。」

柯文哲提及，上個會期民眾黨也有跟前立法院長游錫堃吃飯，這是種禮貌、禮尚往來，沒什麼特別的，自己很早之前就跟韓國瑜講過「反正又不是不認識，敘敘舊、談談話，沒有奇怪的地方。」昨天沒討論什麼，大家都算是大人了，就講一些交情、過去的事情，沒特別去討論政治。

柯文哲指出，《財劃法》應是下一個朝野會對立的項目，跟國會改革一樣，當年喊要修正《財劃法》最大聲是哪個黨？不就是民進黨嗎？自己近期又看到相關影片，總統賴清德過去擔任台南市長時曾說要修《財劃法》，當時有多少民進黨重要官員也說要修？

柯文哲說，自己觀看2023年數據，台灣22縣市中有13縣市自己的稅收佔總支出不到25％，甚至最低才8％，如果是地方政府，明年支出裡面只有8％是自己稅收、其他92％都是中央補助，「如果92％的錢要中央給你，你有辦法做任何規劃嗎？不可能。」

柯文哲強調，後來發現台北市最高才到57％，再說一次，22縣市中有13個收入佔支出不到25％，也就是超過四分之三以上靠中央給予，「所以為什麼中央不肯改？為什麼在野時每天叫？因為錢是中央給的，但等到執政時發現每個縣市政府用錢都要看（中央）臉色，那當然就不肯了。」

柯文哲認為，今天《財劃法》是把中央一些錢撥到地方，其實有助於地方自治的實施，「因為如果92%都要中央補助，你敢寫明年的計畫嗎？萬一錢不給你，那些計畫不都全部掛掉？」所以《財劃法》只是讓地方自治可以更進一步落實，但也沒到100％，「有70%錢是自己財政收入就可以解決，至少大部分都可以決定，有一部分跟中央商量看錢要不要給，給的話就能做。」

柯文哲表示，目前民進黨版本是一分錢都不給，國民黨一次要拿5000多億，這也不合理，中央總預算才兩兆多，一次要撥5000多億，整個中央總預算就少掉五分之一，那中央政府怎麼運作也是問題；民眾黨版本很簡單，民進黨不是每天吹牛超徵嗎？就用前總統蔡英文上任至今平均超徵差不多2500億元來算，大概2000多億撥給地方。

柯文哲提到，總是可以取得一個折衷，民進黨一毛不給當然不對，擺明就是中央要當老大控錢、集權又集錢；而國民黨一次要砍中央5000多億元，「開什麼玩笑？中央政府總預算要去掉五分之一，這也超過他可以忍受範圍。」所以就用務實數據，中央吹牛說超徵2000多億元，就用這當標準做，除了不影響原來預算，也讓地方自治能更落實一點。

最後，柯文哲說，自己也告訴立院黨團，今天開始要建立主體性、主導性，跟老百姓說怎麼樣做才是對的，所以《財劃法》民眾黨有非常清楚的主張，但不一定會成功，因為這兩個黨就是鬥來鬥去，誰在管民生的需要？