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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／賴清德：盼朝野重新思考覆議案　依循程序實質討論

▲▼總統賴清德在就職滿月前夕召開「信賴新政 時代新台灣」就職滿月記者會，副總統蕭美琴、國安會祕書長吳釗燮、總統府秘書長潘孟安、副秘書長張惇涵陪同出席。賴總統除宣布將組成三個委員會推動新政，並接受現場媒體提問。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統賴清德今天上午親自出席就職滿月記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院會本周處理國會職權覆議案，預計周五進行表決大戰，場外「青鳥」與「藍鷹」集結，引發輿論矚目。身兼民進黨主席的總統賴清德今（19日）在中常會表示，覆議案是一次可以讓朝野政黨重新思考的機會，他仍盼望朝野各黨，可以在符合《憲法》、依循程序的情況下，進行實質的討論。

賴清德今天下午在中常會表示，上周五開始，針對《立法院職權行使法》和《中華民國刑法》等修正案，民進黨由黨秘書長林右昌親自率隊，從花蓮出發，在全國各地，啟動了一系列宣講活動；無論是黨公職舉辦的街講、說明會，或是青年朋友自發的活動，都可以看到滿滿的人潮，近期的民調也顯示，有過半國人支持行政院所提的覆議案。

賴清德說，未來一周，下鄉宣講的行動會在更多縣市舉辦，同時也會啟動各地的街頭宣講，再次感謝所有挺身而出的黨公職，他也期許大家，繼續秉持走入群眾、團結台灣、深化民主的精神，共同努力。

賴清德強調，覆議案是一次可以讓朝野政黨重新思考的機會，他仍盼望朝野各黨，可以在符合《憲法》、依循程序的情況下，進行實質的討論；這樣既符合國人的期待，也能鞏固台灣的民主自由，更確保憲政秩序不受侵害。

賴清德說，穩定的民主自由與憲政秩序，才能讓社會安定、讓國家進步、讓人民看見希望，他相信，這也是朝野各黨共同的目標。

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