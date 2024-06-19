號召長輩對陣年輕「青鳥」！　朱立倫：爸爸媽媽為了正義站出來

▲國民黨主席朱立倫出席中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院21日將表決國會改革法案覆議案，台灣公民陣線也宣布，6月19日到6月21日再號召「青鳥」們，重回立法院周邊街道抗議，國民黨也申請路權號召支持改革民眾上街聲援，兩邊支持者都將聚集在青島東路上。國民黨主席朱立倫今（19日）於中常會上喊話，媽媽站出來要公平正義，爸爸站出來為了真相，第三波國會改革一定要通過！

朱立倫說，在野黨要監督政府，而不是當民進黨的打手，呼籲所有有理想的朋友，在星期五當天堅定立場站出來，並喊話立委們要對覆議案提出反對票，盼所有支持改革的朋友、有陽光國會的朋友，希望把不公不義弊案揭發出來的朋友，21號要到立法院為藍白立委加油打氣、溫暖鼓勵，透過最溫馨、正面的力量，對抗忘了初衷的民進黨，「媽媽站出來要公平正義，爸爸站出來為了真相，第三波國會改革一定要通過。」

朱立倫接著提及，最近這段時間的民生議題，國民黨推動的核電延役不能缺電，確保國家安全，免巴氏量表讓長者受到照顧，另外，財劃法一定要修，不要再用財政部的理由推拖延宕，中央集權又集錢是不對的，反廢死也是為了司法正義，為了公平。

朱立倫強調，所有父母都希望社會更安全，因此國民黨堅定立場，重要法案都要表達決心跟對立委的支持。國民黨上週末台南舉辦百場宣講，這週六在雙北，週日在高雄跟嘉義，自己身為主席都會親自參加，將各地展開超過100多場說明會，希望讓所有民眾了解國會改革法案內容，且反廢死、免巴氏量表、核電延役、修財劃法也都是從民眾角度出發。

