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拜登、川普民調結果難分勝負！　「封口費案」後出現細微變化

▲▼美國現任總統拜登與前總統川普。拜登,川普。（圖／CFP）

▲拜登、川普兩人在民調結果旗鼓相當。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合報導

2024年美國總統大選預計11月5日舉行。在此之際，馬里斯特學院（Marist College）進行的民調顯示，民主黨提名候選人現任總統拜登、共和黨提名候選人前總統川普的表現算是旗鼓相當，各自獲得49%選民支持，相較上一次於5月底的民調結果，川普支持率上升1個百分點、拜登則反而下滑1個百分點。

根據美媒《紐約郵報》，NPR/PBS委託馬里斯特學院從6月10至13日，針對1184名選民進行民調，若算上小羅伯特甘迺迪、前哈佛教授韋斯特、綠黨吉爾斯坦等獨立候選人，則川普以42%的支持率險勝獲得41%支持率的拜登；至於針對11月5日肯定會前往投票的民眾所進行的調查，川普仍是以50%的支持率略勝拜登的49%。

該份民調也發現另一關鍵，假設選民皆對拜登、川普等由兩大黨提名的候選人感到厭惡，則川普將以48%的支持率領先拜登達7個百分點，拜登支持率僅為41%，也因此，然而在自稱為獨立選民的群體中，拜登卻以2個百分點領先川普（50%對上48%），因此在這個投票群體中，最終能獲得多少選票，可能是影響結果的關鍵。

馬里斯特學院民意研究所主任米林戈夫（Lee Miringoff）表示，「雖然民調主要結果大致相同，但細節卻出現有趣變化，包括熟悉的選舉模式再度出現，自從紐約陪審團宣布川普在封口費案等34項指控全部有罪後，拜登在獨立選民和非白人選民中的地位有所提升，川普則在白人選民中的支持率有所增加。」

51%的受訪民眾認為，川普「肯定」、或是「可能」因為上述指控獲判有罪而入獄。

至於誰最能引領美國面對迫切挑戰？川普在經濟（54%對上45%）、移民（54%對上44%）、美國在世界舞台上扮演的角色（50%對上49%）等方面領先拜登；而拜登則是在墮胎問題（55%對上41%）、維護民主自由（53%對上45%）等方面領先川普。

據悉，拜登與川普預計將於6月27日在亞特蘭大出席首場總統大選辯論。

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