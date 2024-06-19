美防疫專家佛奇改口認了！　新冠期間「關閉學校1年多」是個錯誤

▲ 佛奇卸任白宮醫療顧問已有3年，近日出版回憶錄。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）前所長佛奇（Anthony Fauci）日前才坦承，新冠疫情期間呼籲保持6英尺（約1.8公尺）社交距離並無科學依據，近日受訪又改口承認，關閉學校長達1年多是個錯誤，但認為這在疫情爆發初期確實有需要。

根據《紐約郵報》，佛奇為18日出版的回憶錄《待命：一名醫師的公職生涯》（On Call: A Doctor’s Journey in Public Service，暫譯）接受CBS訪問，談及新冠疫情期間關閉學校的政策時坦言，「維持1年不是個好主意」。

當主持人追問道，「所以現在回頭看來，這是個錯誤對吧？未來不會再來一次對吧？」而佛奇回答，「那當然，是的。」

現年83歲的佛奇先前在國會作證和接受媒體採訪時，都支持不讓學生到校上課，改採遠距教學的建議。2020年夏季當許多學校考慮重新開放，佛奇支持美國疾病管制與預防中心（CDC）指導方針，即因社區傳播廣泛要求強制關閉校園，和時任總統川普意見分歧。

但後來的數據顯示，部分學校2020年9月重新開放時，僅有1%的學校出現病例。隔年1月CDC研究更指出，幾乎沒有證據表明校園有效助長社區傳播，但因教師工會對拜登政府施壓，多數學校仍關閉至下個學年。

佛奇辭去白宮首席醫療顧問及NIAID所長職位1年後，曾於2022年10月接受ABC訪問，當時被問及相關問題則稱，「我不想用『錯誤』這個詞，如果我這麼說，就會脫離這項問題的背景。我們應該且也已經意識到，做這種決定時會伴隨相應的後果。」