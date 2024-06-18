清大電機教授徵志工！具律師資格但不支薪　網怒：理工人的傲慢

▲清大一位教授近日徵才，希望找到具律師資格的學生，不支薪參與研究。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

AI浪潮來襲，許多文科人才都深怕未來將面臨職涯危機。有台大研究所的網友近日也分享，清華大學電機與資訊學院通訊工程所1位教授近日正在徵才，希望找到具有律師資格、兼職或全職的「長期志工」，一起探索人工智慧在法律領域的應用，雖然可以遠端和開立實習證明，但完全沒有支薪，消息曝光也引發熱議。

台大法律學研究所的男網友昨（17日）在Dcard以「全職、具有律師資格，又不支薪的研究助理？」為題發文分享截圖，可以看見東吳大學法律學系辦公室在臉書粉專代發清大電機系通訊所教授的徵才資訊，「希望找到在校生（學士、碩士、博士等）具有律師資格者，兼職或全職的研究夥伴，不限法律學系學生。」

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而工作內容則是在探索人工智慧在法律領域的應用，雖然工作地點是遠端工作，且待遇可開立實習證明，但工作性質卻是不支薪的長期「志工」，而且需求人數還要求5人。

原PO也狠酸，「小弟不才，今天有幸看到這個徵才資訊，驚為天人，因為沒有遇過老師是要求全職的研究『志工』還要具有律師資格的，不知道各位同學、學長姐學弟妹，或是其他法律人，有什麼想法？」事後，東吳大學法律學系辦公室臉書為避免爭議擴大已經刪文。

貼文曝光也引發網友熱議，政大法律系學生指出，「蠻不要臉的，要律師資格，還要志工，怎麼不去吃屎？」「重點是這教授又沒有律師資格，怎麼幫所謂的『志工』開實習證明？這種『實習證明』想必是類似推甄用的『志工證明』，全律會根本不會採認好嗎！？」

東吳大學法律系及碩士班的也抱怨「我只覺得我們系辦超級不要臉，助長這種『當志工』的風氣」、「清大自己有科法所，自己人都不去了，好意思出來找人哦，這就是理工人的傲慢嗎？」「法律人就是賤啦。」

有交大人還指出，「觀察敝校與隔壁校在大電資主義下，經常性輕視文組科系，可能覺得法學專業不是很重要到值得付錢」。陽明交大的學生也有同感，「蠻丟臉的，但清交兩校很多理工科相關教授真的是這樣。」

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