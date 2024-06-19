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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

質詢火藥味濃！傅崐萁爆氣拍桌　卓榮泰酸：藐視國會了嗎？

▲▼傅崑萁 卓榮泰 立法院審查覆議案卓榮泰備詢 詢答 職權行使法。（圖／記者屠惠剛攝）

▲傅崐萁爆氣拍桌。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

行政院長卓榮泰今（19日）赴立院針對國會職權修法覆議案報告並備詢，國民黨團總召傅崐萁質詢時與卓榮泰唇槍舌戰，更數次拍桌怒吼，過程中傅崐萁提到「藐視國會罪」時，播放行政院前院長蘇貞昌與多名國民黨立委間的質詢片段，不過播完後，卓嗆，「花蓮縣議會的質詢也很精采嘛」，讓傅大怒，但卓則再立刻反酸「藐視國會了嗎？」

傅崐萁先說，這次國會改革修法，3月21委員會專報、4月1日排審，接著還有三場公聽會，另外也有逐條審查、朝野協商，哪裡沒有實質討論？卓榮泰則回，「公聽會到底是誰舉辦的？委員應該知道」。傅說，國會改革討論13次都不算討論，你還要堅持國會改革有問題，那以後民進黨推出的法案，大家就來看看要幾次討論才算數。卓榮泰回，「我不是在跟你算數字，是在講文字跟內容。」

傅崐萁再說，「如果院長不懂國際常識的話，我可以在這邊給你諄諄教誨」，而且歐洲議會都是舉手表決，所以根本不會有舉手表決沒人知道這種事。

▲▼傅崑萁 卓榮泰 立法院審查覆議案卓榮泰備詢 詢答 職權行使法。（圖／記者屠惠剛攝）

對於「何謂藐視國會」，傅崐萁接著放出過去民進黨備詢時的影片，包含蘇貞昌曾嗆前立委蔣萬安「從你祖父說要反攻大陸，到現在還沒反攻大陸，」、「如果要講這種，我不會輸你」；嗆國民黨立委鄭正鈐「那麼吵幹什麼？吵死了！」嗆國民黨立委洪孟楷「你媽媽在質詢都沒像你這樣」； 嗆國民黨前立委鄭麗文「不會像你這麼不要臉啦！」

不過影片放完，卓榮泰回應，「委員，花蓮縣議會的質詢也很精彩」，聽聞卓的回應讓傅崐萁不滿拍桌，如果卓用這種態度在立法院，「你不但不是大師兄，不但沒有調和鼎鼐，還用這種方式！這是國會！」卓則回嗆，「這樣就藐視國會了嗎」、「是你斷章取義啊」！

傅崐萁不滿再拍桌吼，如果卓榮泰不是行政院長，如果卓榮泰的「水平」是地方國會議員，卓榮泰把自己做小了，卓榮泰請尊重自己是行政院長，不是地方議會議員，面對國會請謙卑、調和鼎鼐。

傅崐萁說，總統賴清德是中華民國總統，按憲法宣誓就職，「不要再推兩國論」。卓榮泰則反譏，不要超過質詢範圍。

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關鍵字：

傅崐萁質詢卓榮泰藐視國會

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