卓榮泰質詢一招反擊傅崐萁！　林俊憲讚：小看卓將是藍白最大誤判

▲行政院卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

行政院長卓榮泰今（19日）針對「國會職權修法」覆議案赴立法院說明，國民黨團總召傅崐萁質詢時，與卓榮泰展開唇槍舌戰，更數次拍桌怒吼，傅不斷重複「不要再推兩國論！不要再推兩國論！不要再推兩國論」，卓榮泰則回應「請不要超出質詢範圍」。對此，民進黨立委林俊憲表示，卓院長上手很快，已經找到反制藍白惡搞的方法。他強調，小看卓院長，將是藍白最大誤判！

林俊憲於臉書表示，稍早立法院針對覆議案的質詢，輪到傅總召上台。傅崐萁說，「不要再推兩國論！不要再推兩國論！不要再推兩國論」，卓榮泰則回應，「請不要超出質詢範圍」。

林俊憲認為，卓院長上手很快，已經找到反制藍白惡搞的方法。首先，質詢可以問什麼？根據《立法院職權行使法》第24條，「質詢之提出，以說明其所質詢之主旨為限」。什麼又是「質詢之主旨」？這就有很大的模糊空間，過往並未深入討論過這點，因為一直以來，行政官員對立委都是有問必答，無論黨派、也無論當日會議主題，只要業務相關就回答，這是「慣例」。

林俊憲指出，但立法院質詢主題，其實有分兩大類，綜合性的施政報告、業務報告，或是限定性的專題報告。「施政報告」質詢，主題涵蓋所有業務，當然什麼都可以問，這沒有什麼好說的。可是像今天，主題就是針對「覆議案」報告質詢，像傅崐萁這樣亂問一通，有沒有超出「質詢之主旨」呢？

林俊憲說，所以卓院長用「請不要超出質詢範圍」這句回應，其實也點出了一個重要問題，藍白強推擴權法案，只顧著擴自己的權，完全忘了他們以為自己有的權力，其實許多只是過去政治默契下的「慣例」罷了。

最後，林俊憲強調，藍白要亂問？那大家就來好好照法條，一板一眼的執行。小看卓院長，將是藍白最大的誤判！