卓榮泰不知職權行使法「過幾條」、公聽會內容　竟要鍾佳濱救駕

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

行政院長卓榮泰今（19日）赴立法院全院委員會，就行政院針對國會職權修法移請立法院覆議案進行說明。國民黨立委洪孟楷質詢時詢問，《立院職權行使法》這次過幾條？卓榮泰卻一時語塞，洪孟楷續問公聽會三場誰主持，卓則說，「委員應該知道」，仍不願正面回答；讓洪孟楷感嘆，行政院反駁時沒有完全了解，就用民粹方式和民進黨團做造謠口號。

洪孟楷首先詢問賴清德總統上任1個月民調重挫10個百分點，等於流失200萬人民支持，政院怎麼看？卓榮泰拒絕回應，直言「今天沒準備這內容，是針對覆議案來討論，改天可以向委員報告」，洪孟楷則酸，「你只針對這部份回應嗎？你要這樣給全國人民看你的態度嗎？現在是實況轉播！」

洪孟楷接著詢問《立院職權行使法》這次修法總共修了幾條？卓榮泰竟一時語塞，始終答不出共幾條條文，只好說自己可以一條一條條文再唸一次；洪孟楷質疑政院都提出覆議案，卓也稱每一條都看過，只是問通過幾條而已卻不能回答？卓榮泰則說，「我重視的是文字不是數字，總共加起來是算術問題。」

洪孟楷續問立院司法法制委員會曾經舉辦過三場公聽會討論國會改革，請問三場公聽會是由誰主持？卓榮泰反問，「委員您應該知道吧」，讓洪孟楷相當錯愕，質疑卓完全沒去看也沒去了解，就跟著民進黨造謠口號，卓榮泰仍不答，只回「您應該知道，您比我清楚、「請委員講」，洪孟楷此時轉頭看向後方官員席，諷刺「有沒有官員要來救駕？」

洪孟楷質疑行政院提出覆議案，但是卻不了解審議過程，並解答這3場公聽會一場是國民黨立委吳宗憲，兩場是民進黨立委鍾佳濱主持的，卓榮泰此時才說，「您講出來了，這就是我要說的。」

洪孟楷指出，卓榮泰在報告時提到，立法院沒有尊重和保護少數，但44條條文中有12條是通過民進黨團的版本，有4條是通過三個黨團共同修正動議的版本，真正獨立通過國民黨團的版本只有1條，這叫沒有尊重少數？卓榮泰反嗆，「你繼續畫錯重點，對話就很困難，我說的是表決通過的過程，你跟我講的內容完全不一樣嘛！」

值得一提的是，卓榮泰回答不出來是誰主持公聽會的表現，讓民進黨立委也看不下去，輪到鍾佳濱質詢時，特別回應這點，「我可以告訴您，兩場是我主持的」，卓榮泰這才笑說，「我很清楚啦！」

