王柏傑酒駕恐遭撤「台北電影節頒獎資格」　蔡詩萍直言：不適合了

▲藝人王柏傑因酒駕遭逮，北市文化局長蔡詩萍（右）表示，恐怕不適宜讓他再擔任台北電影節頒獎嘉賓。（圖／翻攝自「POP Radio聯播網」Youtube頻道）

記者林育綾／台北報導

藝人王柏傑發生酒駕事故，不但接連丟掉代言，如今也可能失去「台北電影節」頒獎人資格。今（19）日台北市文化局長蔡詩萍接受電台訪問時直言「應該就不適宜了啦」，表示將會與北影主辦討論，是否取消王柏傑的頒獎嘉賓資格，因為作為公部門也必須有態度，不能鼓勵酒駕行為。

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▲王柏傑涉酒駕19日凌晨交保，在鏡頭前向社會大眾狂道歉。（圖／記者黃宥寧攝）

王柏傑原訂以上一屆「台北電影獎影帝」身分，擔任今年的「台北電影節」頒獎嘉賓，不料他昨18日因酒駕與遊覽車發生擦撞，後續因酒測值高達0.44遭逮，今凌晨以5萬元交保，卻也因此陸續失去代言、珠寶活動等通告，北影頒獎人身分恐怕也遭撤換。

台北市文化局長蔡詩萍今日在廣播節目《POP撞新聞》受訪表示，王柏傑作是上一屆的台北電影獎影帝，照理說這一屆北影也應該邀請他擔任頒獎嘉賓，但如今王柏傑發生酒駕意外，因此今日會與北影主辦單位進行內部討論，考量是否更換人選。蔡詩萍直言「應該就不適宜了啦」，因為酒駕是公共關注的行為，等同公然挑戰法律，「我們也不鼓勵這樣的行為」。

蔡詩萍表示，王柏傑去年在電影《疫起》中表現非常傑出，但再怎麼專業的演員，在公共領域觸了法，北影作為公部門的電影獎還是要有態度，他表示，會將王柏傑不適宜的訊息轉達給北影，但仍會尊重主辦單位意願。

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