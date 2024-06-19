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社會 社會焦點 保障人權

快訊／王柏傑酒駕撞遊覽車遭上銬逮補　深夜5萬元交保

記者黃宥寧／台北報導

最壞示範！藝人王柏傑昨（18）日下午駕駛Mini cooper行經北市內湖區金莊路時，與前方準備轉彎進入停車場的遊覽車發生擦撞，警方到場，發現王柏傑渾身酒氣，當場實施酒測，測出高達0.44毫克，當場依酒駕公共危險現行犯逮補移送。士林地檢署複訊後，今天凌晨0時許諭知5萬元交保候傳。

長相帥氣王柏傑去年以《疫起》入圍金馬男主角，與女星謝欣穎感情穩定，前陣子還養了一隻幼犬樂當新手奶爸奶媽，17日晚上2人還現身PLG總冠軍賽，為新北國王加油。

▲▼王柏傑酒駕交保。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼王柏傑酒駕交保。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼王柏傑酒駕交保。（圖／記者黃宥寧攝）

▲王柏傑酒駕交保。（圖／記者黃宥寧攝）

首圖▲第60屆金馬獎星光大道，《疫起》王柏傑。（圖／記者林敬旻攝）

▲王柏傑年以《疫起》入圍金馬男主角。（圖／記者林敬旻攝）

孰料，昨午3時許，王柏傑駕駛愛車行經內湖區金莊路129號前與遊覽車碰撞車禍，警方到場處理時發現王柏傑身上有明顯酒氣，經檢測發現酒測值高達0.44毫克，警訊後依酒駕公共危險現行犯將其逮捕，並將王柏傑移送士林地檢署複訊。

檢方歷經約4個小時複訊後，依公共危險罪諭知5萬元交保候傳。王柏傑今年堪稱流年不利，今年3月與修杰楷到忠孝錢櫃KTV唱歌，兩人的共同朋友在電梯中與統促黨成員陳姓男子起口角，陳男不爽，找羅姓友人到修、王的包廂內毆打林男，修杰楷、王柏傑出手阻止，雙方都被帶回派出所，儘管雙方互不提告，但修杰楷、王柏傑、林姓友人、陳姓男子、羅姓男子等5人，都被依社維法送辦。

▼王柏傑因酒駕撞遊覽車遭警方逮捕 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲18日下午藝人王柏傑酒駕遭內湖警方逮捕 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲18日下午藝人王柏傑酒駕遭內湖警方逮捕 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲18日下午藝人王柏傑酒駕遭內湖警方逮捕 。（圖／記者張君豪翻攝）

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