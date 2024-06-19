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新冠重症、死亡數倍增　疾管署估：8月達疫情高峰

▲▼疾管署發言人曾淑慧說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署發言人曾淑慧表示 ，這波疫情將在8、9月到高峰。（圖／記者洪巧藍攝）

文／中央社

衛福部疾管署18日表示，COVID-19新增623例本土確診病例（併發症），較前周增加近1倍，預估疫情要到9月後才會下降。重症個案中有2名未滿1歲嬰併發肺炎，幸已康復出院。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳18日在疫報記者會上表示，國內疫情上升且處流行期，6月11日至17日新增623例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確定病例（併發症），較前周的329例大增；另新增38例死亡病例，也較前周新增20例上升。

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疾管署發言人曾淑慧表示，經數理模式分析認為，這波疫情將在8、9月到高峰，9月以後才會下降。

疾管署防疫醫師林詠青說，併發重症個案中有2名未滿1歲男嬰；其中南部3個月大男嬰，無潛在疾病，年齡太小無法打疫苗，在6月中旬有發燒、咳嗽有痰、流鼻水症狀，隔天呼吸困難就醫，COVID-19快篩陽性，且X光顯示已有肺炎，因有呼吸窘迫，收治加護病房，過程中病況改善，住院第5天康復出院。

林詠青說，另名為中部8個月大男嬰，無潛在疾病，未接種過COVID-19疫苗；6月中旬高燒近40度、咳嗽有痰，就醫COVID-19和腺病毒都陽性，回家隔天呼吸急促、活動力與食慾都下降，就醫時發現低血氧，且COVID-19快篩和PCR都陽性，X光顯示雙側肺炎，收治加護病房，於住院第5天順利出院。

媒體關切，這波疫情是否對嬰幼兒有較高威脅，曾淑慧指出，嬰幼兒可能因家長較容易發現症狀就去就醫，因此發現個案確診COVID-19的機會可能較高；觀察近4周1歲以下嬰兒COVID-19併發症占比均小於1%，未有明顯增加趨勢，且目前美國CDC統計並未發現幼兒的重症機率比成人高。

國際疫情狀況，李佳琳說，近期全球疫情呈上升趨勢，5月27日至6月2日全球陽性率9.7%，並以JN.1為主要病毒株，不過其衍生株KP.2、KP.3也在快速上升。

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