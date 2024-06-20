部桃與北榮研究發現　長新冠患者持續呼吸困難新機轉

▲部桃胸腔內科羅柏鈞醫師(左)和內科部李世偉部長。（圖／部桃提供）

記者楊淑媛／桃園報導

衛福部桃園醫院20日表示，該院胸腔內科與台北榮總胸腔部的研究團隊合作，進行一項突破性的研究，發現長新冠患者持續性呼吸困難及疲倦的新機轉。這項研究由部桃胸腔內科羅柏鈞醫師在台北榮總胸腔部彭殿王教授及柯信國主任和部桃內科部李世偉部長指導下完成，研究成果於今年年5月在國際知名學術期刊《Respiratory Research》上發表。

部桃說明，研究團隊觀察到，雖然國外研究顯示大部分長新冠症狀在一年內會緩解，但呼吸困難和疲倦的症狀往往持續存在。這次的前瞻性觀察研究調查了靜態肺過度充氣、小氣管功能障礙與長新冠患者持續性呼吸道症狀之間的關聯。

研究結果顯示，超過五成的長新冠患者，在康復八個月後仍持續出現肺部過度充氣和小氣管功能受損，這些患者更容易出現呼吸困難和疲勞。羅柏鈞醫師表示，這項研究突顯了肺部過度充氣對新冠肺炎患者的潛在長期影響，為未來治療長新冠提供了新的方向。

部桃內科部長李世偉指出，長新冠的機轉非常複雜，此次發現為未來治療提供了新的可能性。雖然目前已有藥物可治療小氣管功能受損，但仍需後續臨床研究來確認是否能改善長新冠症狀。未來，研究團隊計劃進一步深入探討長新冠患者持續肺過度充氣和小呼吸道受損的機轉。

部桃胸腔內科團隊不僅致力於提供卓越的臨床醫療服務，還計劃與多家醫學中心合作，推動醫學研究，為提升民眾健康和促進醫療進步貢獻力量。李世偉補充，部桃胸腔內科也將引進新型測量小呼吸道功能的機器，期望能持續提升大桃園地區民眾的肺部健康。