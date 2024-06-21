2個月嬰高燒紅疹「確診梅毒」！一查「爸媽都陽性」　感染原因曝

▲疾管署發言人曾淑慧，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）



記者洪巧藍／台北報

國內出現1起嬰兒感染先天性梅毒！疾病管制署今（21）日公布個案，是一名2個月大男嬰，本月上旬發燒40度就醫，當時出現皮膚紅疹、色素沉著，甚至有四肢骨骼出現骨質異常狀況，經通報檢驗確認是先天性梅毒。進一步追查嬰兒的爸媽梅毒都陽性，現在一家三口一起接受治療當中。

疾管署副署長曾淑慧表示，個案母親雖於孕期第12周、第32周定期做產檢，梅毒檢驗結果皆為陰性，推測是懷孕32週後至生產前的不安全性行為因而感染梅毒所致；這也是今年第2起先天性梅毒個案。

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曾淑慧指出，孕婦感染梅毒如未接受適當治療，梅毒可透過胎盤垂直傳播給胎兒；若為先天性梅毒感染，新生兒可能出現體重不足、發燒、水疱、色素沈著斑、鼻腔黏膜斑疹、鼻骨和鼻軟骨受損致鼻根下塌、骨膜炎、骨髓炎、骨骼發育不良、關節腫大囊內積水、角膜混濁影響視力、齒列不整齒距寬、耳聾等，更嚴重者，可能導致死產或新生兒死亡。

國際間近年梅毒及淋病疫情呈現上升趨勢，且新生兒先天性梅毒數也有上升；至於國內，近幾年先天性梅毒確診個案每年約0至2例，未有增加趨勢；不過整體感染梅毒、淋病個案確實有增加。

疾管署監測顯示，我國去(2023)年新增確診通報梅毒感染人數計9,941人、淋病8,257人，和前年相比分別上升2%與3%，而且且年輕人增加更為明顯，統計去年15-24歲感染梅毒1,480人，較前年的1,239人上升19%；淋病2023年2,783人，較2022年2,594人，上升7%，「不安全性行為」是主要感染原因。

而值得注意的是，女性感染人數雖相對較少，但增加幅度卻明顯高於男性。監測顯示，女性梅毒2023年1,862人，較2022年1,535人，上升21%；女性淋病2023年891人，較2022年828人，增加8%。

疾管署說明，梅毒和淋病都是經由皮膚、黏膜和血液傳染之性傳染病。梅毒常見症狀包括無痛性潰瘍與硬性下疳、皮疹等，若未接受適當治療，晚期則會出現「梅毒腫」、「心臟血管性梅毒」或「神經性梅毒」。

疾管署呼籲，梅毒及淋病雖屬可治癒之疾病，但是無法終身免疫，只要有不安全的性行為，不論是陰道交或口、肛交等，都有可能感染性傳染病，由於性傳染病症狀不一定明顯，預防性傳染病最重要的是做好預防措施，包括：全程正確使用保險套及搭配水性潤滑液、有不安全性行為者，定期篩檢及早就醫診斷及早治療。

孕婦除了透過定期產前檢查，及早發現及早治療，降低感染先天性梅毒風險；一旦確診，務必提醒配偶或性伴侶也接受篩檢及治療，避免乒乓感染(意指像打乒乓球一樣來回重複感染)，多管齊下才能有效的預防感染性傳染病。