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飛機「飆破52度」成烤爐！冷氣壞硬要飛　乘客表情痛苦畫面曝

▲▼ 飛機沒開冷氣飆52度 醫要求返航。（圖／翻攝自X）

▲婦人抱著孩子滿臉驚恐，要求機組人員做出處理。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

土耳其航空公司Mavi Gök Airlines一架飛往德國的班機6日發生機艙內空調故障的意外，由於飛機在停機坪停留超過1個小時，機艙內的溫度飆破攝氏52度高溫，使得乘客痛苦不已。一名在機上的醫師隨即發出嚴正警告，要求機組人員處理，否則乘客的健康安全將陷入危險。飛機最終只好從跑道滑行回停機坪。

根據《每日郵報》報導，土耳其Mavi Gök Airlines一架波音737-800客機6日原定從土耳其飛往德國。然而在出發前機內的空調設施卻出現故障，導致機艙內溫度迅速升高，乘客們被關在悶熱的機艙內，驚恐不已，甚至擔心嬰幼兒可能會中暑或脫水。

不僅如此，飛機在炎熱的停機坪上持續停留了將近1個小時，溫度不斷上升。來自德國下薩克森州萊爾的多米尼克•詹森與他的家人在土耳其度假後正準備返國，沒想到卻搭到這架「高溫航班」。

▲▼ 飛機沒開冷氣飆52度 醫要求返航。（圖／翻攝自X）

▲機上乘客熱到表情痛苦不已。（圖／翻攝自X）

他向德國媒體表示，「我們一上機就立刻感覺到機艙內非常炎熱。」他的妻子南希則表示，因為太熱，她還試圖用扇子幫助1名才5個月大的嬰兒降溫。多米尼克描述道，「隨著時間拉長，孩子們開始變得越來越吵，大家手邊的水都快喝完了，情況非常危急。有一名母親甚至崩潰抱著孩子，而恐慌也陸續蔓延到所有乘客身上。」

乘客直言，冷氣壞掉後，機組人員幾乎沒有提供幫助，反而繼續準備起飛，隨後飛機更開始滑行至跑道。一名會說土耳其語的醫生立刻對機組人員發出警告。南希回憶道，「他直言，如果飛機立刻起飛，孩子們將無法生存。」

最終，4M413航班的飛行員將飛機拉回航廈，但是情況並未改善。多米尼克表示，「航空公司根本沒有提供任何幫助。他們甚至沒有發放任何水。」

Mavi Gök Airlines事後在聲明中指出，「乘客和機組人員的安全和福祉是我們的最優先考量事項。」同時也承諾將與相關部門合作，以防止此類事件再次發生。

 
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