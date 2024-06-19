快訊／賴清德將成立氣候變遷委員會　童子賢入列

▲總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統賴清德今（19日）在就職滿月記者會上宣布，當前，氣候變遷、社會韌性，以及健康促進，是全球關注，也是影響國人最重要的3大議題，因此，總統府將成立3個委員會，包括：國家氣候變遷對策委員會、全社會防衛韌性委員會、健康台灣推動委員會。

賴清德宣布，這3個委員會的團隊成員囊括行政院副院長鄭麗君、中研院院長廖俊智、和碩聯合科技董事長童子賢；副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮；健康台灣聯盟召集人陳志鴻、國家生技醫療產業策進會會長翁啟惠、行政院政務委員陳時中。

賴清德：2050淨零轉型不是理念倡議 是必然的未來

賴清德表示，他就任總統將滿1個月，今天，他要宣布，總統府將成立3個委員會，替國家發展擬定戰略，與民間力量展開對話，和國際社會深化合作，更為台灣未來展開行動。

首先，賴清德細數，台灣的戰略位置，坐落在全球最繁忙的航線；台灣的樞紐地位，是世界民主防線的最前緣；台灣的先進供應鏈，更是下一世代科技發展的關鍵，「現在的台灣，已經是世界的台灣」。

賴清德指出，聯合國示警，不只是「全球暖化」，世界已經進入「全球沸騰」的時代；世界氣象組織則統計，去年，亞洲是氣候災害的重災區，必須正視「氣候崩潰」的急迫問題，全世界的國家都必須攜手合作。

賴清德細數，無論是鄰近的日本、韓國或是美國等先進民主國家，都在總統或總理的層級，成立因應氣候變遷的單位，採取積極的作為。他說，因此，他將成立「國家氣候變遷對策委員會」，並由鄭麗君、廖俊智、童子賢擔任副召集人，要從國家視角的氣候治理，進行跨國的合作。

賴清德強調，2050淨零轉型，已經不再只是一項理念倡議，而是一個必然的未來。這條路徑非常艱困，所以，更要面對現實，號召全民努力。台灣必須有更完整的策略，供企業和人民依循，並從能源、產業、金融、以及日常生活等方面，來進行變革。

第二，賴清德說，世界也都在關注，台灣如何能夠展現強大的自我保護韌性，來嚇阻區域中破壞和平穩定的野心，只有整個社會都有強韌的自我防衛意志，有對自己堅定的信心，才能因應各種災害和風險，讓台灣持續壯大。強化台灣社會整體的韌性，就是提升台灣的安全；而強化台灣安全，就是強化全世界的安全、和平與繁榮，因此，他將成立「全社會防衛韌性委員會」，並由蕭美琴、潘孟安、吳釗燮，擔任副召集人。

最後，賴清德表示，他將成立「健康台灣推動委員會」，因應全球後疫情時代的挑戰。打造「健康台灣」的願景是：要讓人民活得長壽又健康。未來，「健康台灣推動委員會」，將由陳志鴻、翁啟惠、陳時中擔任副召集人。