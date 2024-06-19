快訊／賴清德：併吞台灣是中共政策　但台灣不會屈服

▲總統賴清德今天召開滿月記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統賴清德今（19日）上午主持就職滿月記者會，他接受媒體聯訪時直言，中國併吞台灣是中華人民共和國的國家政策，近年來更是運用非傳統的脅迫方式，想要逼台灣就範，但台灣不會屈服。

賴清德今天上午親自主持「信賴新政·時代新台灣」就職滿月記者會，包括副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮等政要均與會。

會中有外媒關切中國對台進行灰色地帶襲擾一事，台灣如何面對中國在軍事上封鎖、隔離台灣？賴清德直言，中國併吞台灣是中華人民共和國的國家政策，除了用武力以外，近年來更是運用非傳統的脅迫方式，想要逼台灣就範，但台灣不會屈服，台灣人民一定會捍衛國家主權，維護民主自由憲政的生活方式。

賴清德說，非常感謝最近G7領袖高峰會議再次作出結論，也就是說，台海和平穩定是全球安全與繁榮的必要言論，同時，也要求中國放棄以脅迫的方式改變台海現狀的單邊行為，回到國際上以規則為基礎的國際秩序來，另外也感謝美國進行對台軍售。

賴清德補充，除了美國對台軍售以外，美國政府與國會對台灣的支持，以及對維護台海和平穩定，其實做得更多，每一次的國防授權法案，或者國會通過穩定台海和平的方案，對區域和平穩定幫助很大。

賴清德說，未來會持續強化台灣的國防力量，包括經由軍事採購、國防自主，都會持續來增強，更重要的是，台灣也會持續強化經濟韌性，與民主陣營站在一起，共同發揮嚇阻的力量，確保台海和平穩定。