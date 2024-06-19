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梅雨結束「今飆36度高溫」　專家估：7月進入颱風發展活躍期

▲▼夏天,穿著清涼,美女,靚妹。（圖／記者黃克翔攝）

▲梅雨結束正式入夏，今天各地高溫32至35度，局部區域有36度或以上高溫。（圖／記者黃克翔攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今（19日）指出，在台灣北方海面徘徊超過1周以上的梅雨鋒面，今天進一步北抬，更遠離台灣附近，從鋒面前方的西南風不穩定環境，逐漸改變為太平洋高壓外圍的偏南風影響，水氣減少，轉為偏向以午後山區熱對流降雨為主的夏季型天氣。

吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今白天注意陸地上的熱對流發展，預期熱對流降雨仍集中在山區，以及北部、東半部的平地，大台北、宜蘭、花蓮等區域的平地最有機會受影響，熱對流發展區域還是會有些局部較大的雨勢。

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溫度部分，他表示，各地高溫上看32至35度，局部區域有36度或以上高溫出現機會，戶外活動補充水分、預防中暑以及熱傷害。

▲▼ 。（圖／翻攝天氣職人-吳聖宇臉書）

▲明天到周末高壓有增強趨勢，局部區域會有36度以上極端高溫機會。（圖／翻攝天氣職人-吳聖宇臉書）

吳聖宇表示，明天到周末高壓勢力還有再增強趨勢，上午各地大致為多雲到晴，午後各地山區及局部近山區有熱對流發展，帶來短暫陣雨或雷雨，某些單點可能出現短時較大的雨勢，整體降雨會往山區縮減，注意午後的天氣變化。

他說，各地高溫可能來到33至36度，局部區域會有36度以上的極端高溫機會，防曬、防中暑準備要做好，避免熱傷害的情況發生。

此外，吳聖宇指出，周末到下周初南海一帶可能有熱帶擾動發展的機會，雖然預報資料離台灣滿遠的，即使發展也不會影響台灣，預期往海南島方向移動，但可能會讓太平洋高壓強度稍微減弱，增加台灣上空午後熱對流發展的程度，後續變化仍有待觀察留意。

他表示，下周三之後，南海熱帶擾動進入陸地減弱消失，高壓再度增強，天氣將恢復穩定的夏季型態，有機會持續到7月初。短時間內來看，南邊的熱帶擾動發展並不活躍，影響台灣機會低，可能要等到進入7月後，颱風發展比較活躍的時間才會逐漸開始出現。

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