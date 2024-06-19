全文／賴清德就職滿月推「全社會防衛韌性」　宣示擴大民力訓練

▲總統賴清德今日親自主持就職滿月記者會。（圖／記者湯興漢攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

總統賴清德今（19日）上午親自主持就職滿月記者會，他說，現在的台灣，已經是世界的台灣，當前，氣候變遷、社會韌性，以及健康促進，是全球關注，也是影響國人最重要的3大議題，因此，總統府將成立3個委員會，由他親自擔任召集人，凝聚政府和民間的力量，為國家、為世界，提出更強而有力的解方。

針對氣候變遷，賴清德說，總統府將成立「國家氣候變遷對策委員會」，副召集人之一延攬和碩聯合科技董事長童子賢；2050淨零轉型，已經不再只是一項理念倡議，而是一個必然的未來，必須有更完整的策略，供企業和人民依循，並從能源、產業、金融、以及日常生活等方面，來進行變革。

針對社會韌性，賴清德宣布，總統府將成立「全社會防衛韌性委員會」，擴大民力的訓練與運用，加強物資整備與維生配送的系統，強化能源及關鍵基礎設施的安全，更要健全社福醫療網絡和避難設施，也要確保資通、運輸及金融網絡的安全，打造更強而有力的民主社會，守護國家安全，維護區域的和平穩定。

針對健康促進，賴清德說，將成立「健康台灣推動委員會」，因應全球後疫情時代的挑戰，包括：優化健保永續經營、推動全人健康照護模式，以及加速智慧醫療的應用，更要成立百億癌症新藥基金，全力推動國家癌症防治計畫。

以下是賴清德「信賴新政·時代新台灣」就職滿月記者會致詞全文：

我就任總統將滿1個月，今天，我要宣布，總統府將成立3個委員會，替國家發展擬定戰略，與民間力量展開對話，和國際社會深化合作，更為台灣未來展開行動！

台灣的戰略位置，坐落在全球最繁忙的航線；我們的樞紐地位，是世界民主防線的最前緣；我們的先進供應鏈，更是下一世代科技發展的關鍵。現在的台灣，已經是世界的台灣。

任何發生在台灣的事情，都有可能影響到全球。也因此，台灣的議題，已經是國際議題；而所有國際的議題，也是台灣的議題。

當前，氣候變遷、社會韌性，以及健康促進，是全球關注，也是影響國人最重要的3大議題。

為了因應這些挑戰，也為了和其他國家共同合作，我決定在總統府，成立3個委員會，由我擔任召集人，凝聚政府和民間的力量，為國家、為世界，提出更強而有力的解方。

首先，氣候變遷與極端氣候的衝擊，絕對是全球人類所面臨最大的挑戰。在2022年，聯合國的年度報告就曾經指出，如果不採取積極行動，在這個世紀結束之前，地球平均溫度可能上升攝氏2.8度。而在2023年，我們已經迎來有觀測紀錄下，最炎熱的夏天。

聯合國示警，不只是「全球暖化」，我們已經進入「全球沸騰」的時代；世界氣象組織則統計，去年，亞洲是氣候災害的重災區。

我們必須正視「氣候崩潰」的急迫問題，而全世界的國家都必須攜手合作。面對全球性的氣候變遷，我們要用更快的速度、更強的力量，以及最積極的態度來處理。

無論是鄰近的日本、韓國或是美國等先進民主國家，都在總統或總理的層級，成立因應氣候變遷的單位，採取積極的作為。

因此，我將成立「國家氣候變遷對策委員會」，並由行政院鄭麗君副院長、中研院廖俊智院長、和碩聯合科技童子賢董事長擔任副召集人，要從國家視角的氣候治理，進行國際的合作。

台灣，不僅要持續推動能源轉型，以及綠色與數位雙軸轉型，更要推動公正轉型；我們不僅要落實淨零路徑，更要在打造永續綠生活、綠色金融的基礎上，調適環境韌性，邁向國土永續。

我更要強調，2050淨零轉型，已經不再只是一項理念倡議，而是一個必然的未來。這條路徑非常艱困，所以，我們更要面對現實，號召全民努力。我們必須有更完整的策略，提供企業和人民依循，並從能源、產業、金融、以及日常生活等方面，來進行變革。

其次，面對地震、氣候變遷所帶來的災害，台灣更必須加緊腳步，強化社會整體的韌性，同時，世界也都在關注，台灣如何能夠展現強大的自我保護韌性，來嚇阻區域中破壞和平穩定的野心。只有整個社會都有強韌的自我防衛意志，有對自己堅定的信心，才能因應各種災害和風險，讓台灣持續壯大。

就在前幾天，G7領袖發表公報，再一次強調，「台海的和平穩定，對國際安全及繁榮不可或缺」。這代表，強化台灣社會整體的韌性，就是提升台灣的安全；而強化台灣安全，就是強化全世界的安全與繁榮。

因此，我將成立「全社會防衛韌性委員會」，並由副總統蕭美琴、總統府潘孟安秘書長、國安會吳釗燮秘書長，擔任副召集人。

居安思危、有備無患，我們要讓台灣有更堅實的力量，人民有更堅定的信心，在國家面臨緊急狀態或天然災害的時候，政府和社會能夠維持正常運作。

我們要擴大民力的訓練與運用，加強物資整備與維生配送的系統，強化能源及關鍵基礎設施的安全，更要健全社福醫療網絡和避難設施，也要確保資通、運輸及金融網絡的安全。

我們有必要進行全方位的盤整，更要提出對策、解決問題，來強化我們的國防、民生、防災、民主4大韌性，打造更強而有力的民主社會，不只要守護國家安全，更要維護區域的和平穩定。

最後，我將成立「健康台灣推動委員會」，因應全球後疫情時代的挑戰。近年來，無論是不怕抗生素的超級細菌、來源不明的跨國疾病、或是國人死因之首的癌症，都是威脅國人的重大挑戰。

我們打造「健康台灣」的願景是：要讓人民活得長壽又健康。未來，「健康台灣推動委員會」，將由「健康台灣推動聯盟」召集人陳志鴻醫師、國家生技醫療產業策進會翁啟惠會長、行政院陳時中政務委員，擔任副召集人。

我們要通過「健康憲章」，推動「健康台灣深耕計畫」。我們要提升環境，留才增才。我們要優化健保、永續經營。我們要推動全人健康照護模式，加速智慧醫療的應用，我們更要成立百億癌症新藥基金，全力推動國家癌症防治計畫。

我從未忘記，我身為一位醫生的使命。我希望，逐步打造減少不健康餘命、增加健康餘命的台灣。

未來，我們一定要透過各項行動，來促進全民的健康生活、提升全齡的照顧，也讓台灣接軌國際健康永續發展。我們更要展望國際的合作，建立後疫情時代的全球關懷。

這三個委員會，不只代表著，執政團隊一體、跨部會同心，更代表著，跨部門、跨領域、公私協力的精神。

這三個委員會，將每季召開一次會議。我們會建立有效率的溝通平台，凝聚社會共識，並且積極落實於行動。藉由產、官、學、研和民間的力量，我們可以更有效地因應全球議題，讓台灣的策略，成為世界的解方。

國際社會現在是牽一髮動全身，台灣每前進一步，世界就向前一步。台灣有能力、有技術、有經驗，可以跟世界分享。

根據去年「經濟學人資訊社」、以及今年「亞洲公益事業研究中心」的評比報告，台灣是亞洲最民主和最慈善的國家，我們的民主成就和良善力量，獲得國際社會一致的肯定。

我相信，當我們積極落實2050淨零轉型，響應全球的安全互助，國人更健康，國家更強，都能讓台灣擁抱世界，也讓世界擁抱台灣。

我也要告訴大家，這些全球性的問題與挑戰，都需要耗費大量的心力、長時間資源的投入，才能見效。但是，我們今天不開始行動，明天進度就會落後，所以，現在，就是行動的時候。

今天，政府扛起責任，帶頭做起，我們有決心，也有信心，帶領國家邁向更好的未來，也讓世界的台灣、更好的台灣，繼續造福全世界。謝謝大家。