未來一周全台高溫炎熱　氣象署：大台北留意午後驟雨

▲未來一周高溫炎熱，局部高溫上看36、37度。（圖／記者劉亮亨攝）

記者蔡亞樺／台北報導

中央氣象署今（19日）指出，未來一周高溫炎熱又午後雷陣雨的天氣型態，尤其在中北部地區、大台北及花東地區要留意午後突來的驟雨，今日開始到周末太平洋高壓增強，整體天氣炎熱，各地高溫32至34度，局部高溫可能上看36、37度，外出多補水分，慎防熱傷害。

氣象署預報員謝佩芸說，今、明到周末太平洋高壓逐漸往台灣方向伸展，勢力增強，因此白天上午穩定但有午後雷陣雨。北方鋒面北抬移到日本附近，台灣吹西南風到偏南風，略有水氣影響台灣，但大部分天氣不錯，午後雷陣雨發展滿旺盛的。

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她表示，到下周初期，太平洋高壓勢力更往台灣到華南方向延伸，環境以南風到東南風為主，不過下周一南海一帶有熱帶系統，但就算未來發展起來，未來還是往海南島甚至越南北部方向移動，所以熱帶系統對台灣沒有直接影響。

▲今日各地高溫炎熱，普遍32至34度。（圖／氣象署提供）

謝佩芸指出，今天鋒面北抬，台灣上空轉為晴朗天氣，各地可以看到陽光，但馬祖地區離鋒面比較近，還是會有陣雨或雷雨，且雲量較多，注意霧或低雲影響能見度。周五到周末風向轉為東南風，東南部及恆春半島有短暫陣雨，其他地區跟今天類似。

謝佩芸說，各地山區、中部以北、北部及花東，仍有午後雷陣雨發生，尤其中部以北山區、大台北、東北部地區留意午後局部較大雨勢出現，入夜後雨勢趨緩。由於環境吹西南風，在清晨時候東南部有零星降雨，雨量不多、影響時間也短。

▲未來天氣變化 。（圖／氣象署提供）

溫度方面，謝佩芸表示，今天高溫32至34度，內陸、近山區及花東縱谷達到35度，甚至少部分區域出現36度高溫。周五到周末溫度更高，局部有36、37度， 外出多補充水分預防中暑。

她提醒，未來幾天以午後雷陣雨的天氣型態為主，中北部地區、大台北及花東地區留意午後突來的驟雨，而金門、馬祖地區可能受到霧或低雲影響，尤其夜間到清晨能見度較低，注意航班資訊。