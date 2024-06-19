英凱特王妃公開露面前保密到家！　身體不適Plan B曝光

▲英國凱特王妃罹癌後首次露面。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

英國凱特王妃（Catherine Princess of Wales），（15）日出席英國國王查爾斯三世的慶生遊行，事前保密到家直到前一天晚間6時才宣布。不過由於她仍在化療中，難以預知身體情況，因此還和皇室家人擬定備案，若身體真的不適，就會待在白金漢宮，由查爾斯三世之弟愛德華王子代替她與3個孩子坐馬車遊行。

綜合外電報導，凱特王妃近來因罹癌遠離鎂光燈，14日晚間突然宣布將參加公公查爾斯三世的慶生遊行，據指出，她事先致電查爾斯三世表示將會出席，再與皇室高層計畫露面行程。她在前一周私下找來皇室攝影師麥特（Matt Porteous），在溫莎城堡附近的樹林中拍攝照片，穿著簡約高雅的服裝，倚著樹幹拍照，之後宣布將出席國王慶生消息時，用的就是這組照片。

▲凱特王妃綻放笑容。（圖／路透）



為了不事前驚動各界，凱特王妃並未替這次露面制定一套新的服裝，而是將她在查爾斯三世加冕儀式時首次穿的英國設計師品牌JENNY PACKHAM白色洋裝，交給皇室裁縫做細節點綴，換上黑白腰帶與條紋蝴蝶結。消息保密到家，甚至連設計師都不知道凱特要再穿一次這件洋裝，出席重要活動。

▲凱特王妃找來皇室攝影師拍照。（圖／翻攝IG）



凱特在出席前，就與皇室家人策畫好當天的主計畫與備案，因為身體狀況仍不穩定，擔心當天不舒服無法如期參與全程，因此備案是凱特留在白金漢宮休息，讓愛德華王子代替她與3個孩子坐馬車遊行。不過當天凱特並未留在白金漢宮，而是親自搭乘馬車，並在白金漢宮的陽台上露面，笑容可掬的她還貼近查爾斯三世，表現出相當精神的樣子。

閱兵典禮上，超過1250士兵與數百名英國近衛團士兵進行閱兵表演。