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凱特王妃罹癌後首次露面！出席皇家閱兵儀式　民眾一看放心了

▲▼英國凱特王妃罹癌後首次露面。（圖／路透）

▲英國凱特王妃罹癌後首次露面。（圖／路透，下同）

文／中央社

英國凱特王妃（Catherine Princess of Wales）今天出席倫敦市中心舉行的皇家閱兵儀式（Trooping the Colour），這是她5個月前接受腹部手術發現罹癌以來首次露面。

▲▼英國凱特王妃罹癌後首次露面。（圖／路透）

凱特王妃和她的3位子女一同乘坐王室馬車前往觀賞皇家閱兵儀式，這場年度儀式在白金漢宮（Buckingham Palace）附近舉行，藉此祝賀英國國王查爾斯三世（King Charles III）的官方誕辰日。

查爾斯三世和王后卡蜜拉（Queen Camilla）則共乘另一輛馬車，英國王儲、凱特王妃丈夫威廉王子（Prince William）及其他王室要員則是騎馬跟隨在後。

▲▼英國凱特王妃罹癌後首次露面。（圖／路透）

凱特王妃身穿配有藍白相間緞帶的全白套裝，並戴著一頂寬邊帽，從可俯視閱兵場地的窗戶觀賞這場儀式。

查爾斯三世則是在閱兵廣場一處有頂棚遮蓋的講台，校閱通過台前的部隊。

閱兵結束時，凱特王妃回到馬車，她面帶微笑向群眾揮手致意。

來自英格蘭東南部城鎮瑞丁（Reading）的50多歲民眾派瑞（Angela Perry）告訴法新社：「昨晚得知（王妃要公開露面）這項消息，我真是太高興了。」

▲▼英國凱特王妃罹癌後首次露面。（圖／路透）

派瑞還說道，「她是我們未來的王后，她太重要了」，凱特王妃再度現身「令人感到放心」。

現年42歲的凱特王妃證實罹癌以來就一直接受預防性化療，雖然仍持續治療中，不過因為健康情況好轉，今天才得以公開露面，她上次公開露面是在去年12月。

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