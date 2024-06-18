獨／162萬工程款建商拖4年　小包商持打火機潑汽油討公道

▲吳男遭建設公司拖欠162萬，搭車前往潑汽油討公道。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

一名男子17日中午前往新北市鶯歌區某建設公司，將預先準備的汽油潑灑滿地，並手握打火機揚言點火。警方抵達，安撫男子情緒，得知該建設公司積欠男子160多萬工程款，5年之間都未達成協議還款，男子才憤而潑汽油，打算與建設公司魚死網破，所幸經勸阻後，男子卸下心防，配合警方離去。

據了解，從事土木工程承包商的61歲吳姓男子，4年多前向位在新北鶯歌的某建設公司承包桃園某建案土木施工工程，但建案已完工銷售，吳男卻遲遲拿不到160多萬工程款，導致他底下工班、師傅都無法順利拿到錢；期間吳男與建商經過5至6次協調，但都無法達成共識。

▲吳男用保特瓶裝汽油，從新竹搭計程車到建設公司潑灑討公道。（圖／記者陸運陞翻攝）

吳男長期無法對底下交代，昨天中午11時許抽取自己車輛汽油，從新竹搭乘計程車北上，打算與建商同歸於盡，進入辦公室後，就朝地面潑灑汽油，並手持打火機，情緒激動要求建商給個交代。辦公室內人員連忙報警，警方抵達，了解原因後，經勸說下吳男才放下打火機，接受警方逮捕。

吳男受訪表示，2019年底透過該建設公司採購經理，承包位在桃園富岡某處建案的泥作、磁磚施作工程，總工程款約700多萬，經過1年多施作完成，起初建設公司如期撥款500多萬，自己也不疑有他，每次完工後，就將工單交付給建設公司，但剩最後的保留工程款162萬，對方卻遲遲不肯支付。

▲吳男遭警方移送。（圖／記者陸運陞翻攝）

吳男控訴，由於自己不懂法律，又加上所有工單都交給對方，自己只好先墊付款項給底下工班及師傅，再向建設公司私下調解，但經多次調解，吳男還自降3成只拿回112萬，但對方仍以忙碌等藉口不處理，他覺得他們做工人已經是很底層，屢屢遭到欺凌，今天才會憤而前往潑汽油。

警方表示，經警員安撫順利將吳男帶離現場，將危機解除後逮捕吳男。吳男向警方坦承，因積欠162萬工程款，自己是做工人不懂法律，所以沒向建商提出告訴，認為建商仗勢欺壓，故意拖欠款項不付，打算與建商魚死網破、同歸於盡。詢後，警方依恐嚇暨公共危險罪現行犯，移送新北地檢署偵辦。

▲吳男出示當初合約書。（圖／記者陸運陞翻攝）