　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／162萬工程款建商拖4年　小包商持打火機潑汽油討公道

▲▼吳男遭建設公司拖欠162萬，搭車前往潑汽油討公道。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲吳男遭建設公司拖欠162萬，搭車前往潑汽油討公道。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

一名男子17日中午前往新北市鶯歌區某建設公司，將預先準備的汽油潑灑滿地，並手握打火機揚言點火。警方抵達，安撫男子情緒，得知該建設公司積欠男子160多萬工程款，5年之間都未達成協議還款，男子才憤而潑汽油，打算與建設公司魚死網破，所幸經勸阻後，男子卸下心防，配合警方離去。

據了解，從事土木工程承包商的61歲吳姓男子，4年多前向位在新北鶯歌的某建設公司承包桃園某建案土木施工工程，但建案已完工銷售，吳男卻遲遲拿不到160多萬工程款，導致他底下工班、師傅都無法順利拿到錢；期間吳男與建商經過5至6次協調，但都無法達成共識。

▲▼吳男遭建設公司拖欠162萬，搭車前往潑汽油討公道。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲吳男用保特瓶裝汽油，從新竹搭計程車到建設公司潑灑討公道。（圖／記者陸運陞翻攝）

吳男長期無法對底下交代，昨天中午11時許抽取自己車輛汽油，從新竹搭乘計程車北上，打算與建商同歸於盡，進入辦公室後，就朝地面潑灑汽油，並手持打火機，情緒激動要求建商給個交代。辦公室內人員連忙報警，警方抵達，了解原因後，經勸說下吳男才放下打火機，接受警方逮捕。

吳男受訪表示，2019年底透過該建設公司採購經理，承包位在桃園富岡某處建案的泥作、磁磚施作工程，總工程款約700多萬，經過1年多施作完成，起初建設公司如期撥款500多萬，自己也不疑有他，每次完工後，就將工單交付給建設公司，但剩最後的保留工程款162萬，對方卻遲遲不肯支付。

▲▼吳男遭建設公司拖欠162萬，搭車前往潑汽油討公道。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲吳男遭警方移送。（圖／記者陸運陞翻攝）

吳男控訴，由於自己不懂法律，又加上所有工單都交給對方，自己只好先墊付款項給底下工班及師傅，再向建設公司私下調解，但經多次調解，吳男還自降3成只拿回112萬，但對方仍以忙碌等藉口不處理，他覺得他們做工人已經是很底層，屢屢遭到欺凌，今天才會憤而前往潑汽油。

警方表示，經警員安撫順利將吳男帶離現場，將危機解除後逮捕吳男。吳男向警方坦承，因積欠162萬工程款，自己是做工人不懂法律，所以沒向建商提出告訴，認為建商仗勢欺壓，故意拖欠款項不付，打算與建商魚死網破、同歸於盡。詢後，警方依恐嚇暨公共危險罪現行犯，移送新北地檢署偵辦。

▲▼吳男遭建設公司拖欠162萬，搭車前往潑汽油討公道。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲吳男出示當初合約書。（圖／記者陸運陞翻攝）

ET快訊
孫生當眾「讓安心亞檢查GG」！　她真實反應全被拍
貴婦網嗆朱芯儀兒「霸王級問題小孩」　衛斯理怒告！結局曝
35歲男遭開山刀狂砍！一塊臉皮掉路上　被路人撿起
酒店妹「生兩孩」不同爸！5口合吃1便當　社工衝擊
LIVE／孫安佐亮槍經紀人稱非白痴　19歲BMW男起底！30
快訊／黃仁勳擔憂的事發生？內科突停電　台電：搶修中
快訊／11:46規模4.9地震　14縣市有感！最大震度4級
快訊／11:46發生地震　宜花預估3級
真的超正！24歲女警脫警裝　一票網友暈船

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

直播主特斯拉遭潑漆砸窗！驚拍現場影片喊：不要得罪抖音大哥

涉侵占4萬香油錢、17面金牌　蘆竹福隆巖18年女志工被起訴

亡命鴛鴦！遭通緝夫妻檔帶槍販毒　家中還有18張人頭金融卡

欠債男遭開山刀狂砍！臉皮被削一塊掉路上　熱心男撿起急送醫院

貴婦網留「霸王級問題小孩」　衛斯理護子心切怒告結局曝！

鹿港玉珍齋門面遭轎車撞爛！連夜施工19小時　今早9點正常營業

獨／162萬工程款建商拖4年　小包商持打火機潑汽油討公道

驚世母女奪產又1章！偷身分證冒名抵押小姑房產還債　檢再起訴

玉珍齋最新撞擊瞬間曝！店員捧餅「見車暴衝」碎步急退　2客險被撞

撞擊瞬間曝！聯結車爆胎失控撞2車　小黃變「夾心餅」慘成廢鐵

黃仁勳畢典致詞兼徵才　自誇人人愛：我是好老闆

19歲男楊梅休息站猛撞7車！背景曝光：300多萬全款繳清

網紅柯基「酒酒」睡夢中離世　主人不捨道別：感謝15年美好

國中學霸賣會考筆記　進北一女前先賺10萬

多慧跳「晚安大小姐」　神情到位網讚：戀愛惹

暖弟砸16萬迎更生人哥哥　幫租房+還債：從沒放棄你

陸軍一兵遇害「是被設局」　父悲痛：他當兵為扛家計

１１歲小帥弟天籟童聲　現唱《難得》震撼全場

李丹妃懵跳《星期五晚上》　見盈瑩挑戰16蹲驚訝比讚

阿嬤手滑食物差點落地　孫見狀萌喊：阿嬤笨笨

直播主特斯拉遭潑漆砸窗！驚拍現場影片喊：不要得罪抖音大哥

涉侵占4萬香油錢、17面金牌　蘆竹福隆巖18年女志工被起訴

亡命鴛鴦！遭通緝夫妻檔帶槍販毒　家中還有18張人頭金融卡

欠債男遭開山刀狂砍！臉皮被削一塊掉路上　熱心男撿起急送醫院

貴婦網留「霸王級問題小孩」　衛斯理護子心切怒告結局曝！

鹿港玉珍齋門面遭轎車撞爛！連夜施工19小時　今早9點正常營業

獨／162萬工程款建商拖4年　小包商持打火機潑汽油討公道

驚世母女奪產又1章！偷身分證冒名抵押小姑房產還債　檢再起訴

玉珍齋最新撞擊瞬間曝！店員捧餅「見車暴衝」碎步急退　2客險被撞

撞擊瞬間曝！聯結車爆胎失控撞2車　小黃變「夾心餅」慘成廢鐵

台化董座看Q2優於Q1　下半年審慎樂觀

南投女反覆胸痛Ｘ光照不出來　心導管檢查驚見「動脈塞住99%」

網紅「剃光頭扮柯比」吸粉57萬！狂賺34萬被官媒點名　挨批毫無限度

印大學餐廳食物內驚見「死蛇碎屍」　11名學生食物中毒緊急送醫

周五覆議案表決　綠曝藍動員退伍軍人一日遊

中國科技實力來勢洶洶　美國應多關注自身進步

幫男友服務「每次都滿嘴毛」　她嘆：真的很解

民眾黨版財劃法不影響中央財政　黃珊珊向綠喊話：別變保送藍幫兇

直播主特斯拉遭潑漆砸窗！驚拍現場影片喊：不要得罪抖音大哥

神仙組合！JESSICA重磅合體告五人　7月來台開唱時間點曝光

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

社會熱門新聞

即／孫安佐經紀人到案說明！喊冤：我們不是白癡

獨／BMW撞休息站畫面曝　19歲男駕駛背景曝光

「牛奶加肉鬆」殺人！高大成曝恐怖專業手法

快訊／上班注意！　國1追撞大回堵

玉珍齋遭撞現場慘況曝！業者「損失破百萬」拚明天復業

即／新北當街砍人　白衣男滿身血倒路上

見媳婦熟睡竟狂摸　色公公遭起訴後死亡

這家人崩潰！遭冒名下單500筆　連葬儀社也上門

陸軍一兵遭狠砍9刀亡！2車7人到案「僅1人動手」

即／台南西港區堆高機翻覆　工人遭壓送醫不治

24歲女警拍片反詐　網友暈船了

31歲韓國女陳屍飯店　「腦髓凹陷」被男友活活打死

快訊／嘉義2車對撞「釀4傷」！6歲童也受傷　駕駛噴飛命危

即／高雄爆槍響！男持長鋸揮舞遭警開3槍

更多熱門

相關新聞

新北美術館落日派對！集結生態、市集、電子樂

新北美術館落日派對！集結生態、市集、電子樂

新北美術館春季園區展「公園漫遊」作品以自然元素為主軸，開展以來受到好評，如今在展期尾聲，將於6月22日下午2點至晚上7點，在新美館戶外園區舉辦「感官漫遊 落日派對」，集結生態導覽、舞踏聲響、電子音樂，還有「晃晃市集」，邀請民眾一同認識大自然、與萬物共舞。

馬匹運送車撞毀遮斷桿　賠錢挨罰還吊照

馬匹運送車撞毀遮斷桿　賠錢挨罰還吊照

二高沿線再掀購屋熱　鶯歌、八德剛需買氣旺

二高沿線再掀購屋熱　鶯歌、八德剛需買氣旺

鶯歌尖山「新商圈店面」投資效益高

鶯歌尖山「新商圈店面」投資效益高

獨／貨櫃包商被控血汗公司　司機過勞吐血竟沒假

獨／貨櫃包商被控血汗公司　司機過勞吐血竟沒假

關鍵字：

鶯歌工程款包商

讀者迴響

熱門新聞

一片紫致災強雨彈在旁邊！3地區迎大雨

搭冷藏貨櫃下班…8女員工被鎖死絕望窒息亡！

即／孫安佐經紀人到案說明！喊冤：我們不是白癡

「19歲BMW男」124字曝撞休息站原因：順便看下一台BMW

挖到遺跡停工！台積電回應了

日高中妹推「成人香蕉」運動　隔7年真來台

獨／BMW撞休息站畫面曝　19歲男駕駛背景曝光

中職名人堂爆不倫！　出入帶小三要人叫師母

「牛奶加肉鬆」殺人！高大成曝恐怖專業手法

孫生「讓安心亞檢查GG」當眾開褲頭

今「雨最大」地區曝　下周恐有颱風生成

緊身女貼特斯拉鏡頭　千人重刷影片朝聖

3萬美模寶妮「暗巷壁咚濕吻」全被拍

中職選秀震撼彈　張育成宣布選秀

酒店妹「生兩孩」都不同爸！5口合吃1便當　社工爆衝擊

更多

最夯影音

更多

黃仁勳畢典致詞兼徵才　自誇人人愛：我是好老闆

19歲男楊梅休息站猛撞7車！背景曝光：300多萬全款繳清

網紅柯基「酒酒」睡夢中離世　主人不捨道別：感謝15年美好

國中學霸賣會考筆記　進北一女前先賺10萬

多慧跳「晚安大小姐」　神情到位網讚：戀愛惹

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面