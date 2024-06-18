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大陸 大陸焦點 特派現場

兩岸為何敬拜關帝？　一副對聯確認台灣「香緣祖廟」來自東山

記者任以芳／漳州東山島報導

第33屆海峽兩岸（福建東山）關帝文化旅遊節今（18）日在東山島舉行，開幕式安排台灣演員黃維德與大陸演員劉佩琦合作領誦-百人朗誦《神緣一脈兩岸情》，以及六大戲曲聯唱關公戲曲，台北新劇團武生徐彥凱也參與演出。1500名兩岸各界嘉賓、宮廟團體人士參與，包括來自台灣800多位信眾，齊聚600多年歷史東山關聖帝君廟，這裡也是台灣千座關帝廟「公認」的香緣祖廟。

▲▼ 大陸東山島關帝廟有六百年歷史 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 本次參與活動台灣民眾有800多人。（圖／記者任以芳攝）

第16海峽論壇陸續在廈門、漳州、泉州等地舉行活動。第33屆海峽兩岸（福建東山）關帝文化旅遊節今在東山島關聖帝君廟舉行，兩岸和世界各地關帝信眾、企業家、藝術家等各界人士1500多人齊聚，今年來自台灣的嘉賓也有800多人，主辦單位特別強調是「近年來參會台胞人數之最。」

▲▼ 東山島關聖帝君文化節 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 東山特色非遺民俗表演《大海歡歌》。（圖／記者任以芳攝）

開場舞《跨越海峽的情緣》，正式拉開序幕，表演依次登場的是東山特色非遺民俗表演《大海歡歌》，是純東山縣本土打造的特色節目，取材自東山非遺項目「海底歡」（也稱海底反、水族舞），以東山島傳統的民間遊藝形式，熟悉的水族造型，耳熟能詳的閩南語唱詞，祈求漁業豐收，寄託美好願望。

▲▼ 東山島關聖帝君文化節 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 百人誦讀《神源一脈兩岸情》，由大陸演員劉佩琦與台灣著名演員黃維德領誦。（圖／記者任以芳攝）

百人誦讀《神源一脈兩岸情》，由大陸演員劉佩琦與台灣著名演員黃維德領誦，與百名青年共聲誦讀，講述關聖帝君忠孝仁義精神，以及與關公文化深深牽繫著兩岸情感紐帶。其中一段朗讀，「你為什麼敬拜關帝？每個人心中都有一個答案」，發人省思。

▲▼ 東山島關聖帝君文化節 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 東山島關聖帝君文化節 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 全大陸首次六大劇種關公戲同台演出。（圖／記者任以芳攝）

最後一個節目環節向關公致敬，《慶壽獻戲》是由兩岸戲劇名家共同帶來昆曲、京劇、漢劇、豫劇、晉劇、潮劇六個傳統劇種關公戲聯唱，這也是全大陸首次六大劇種關公戲的同台聚首演出。來自台北新劇團武生徐彥凱也參與演出。

東山島是福建省第2大海島，擁有600多年歷史的東山關帝，回顧上世紀90年代起，海峽兩岸（福建東山）關帝文化旅游節邁入33年，每年都有來自兩岸以及海外的關帝信眾身著古服飾，向東山關帝廟行三叩九拜之禮，重現古代祭祀場景。

▲▼ 大陸東山島關帝廟有六百年歷史 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸東山島關帝廟有六百多年歷史 。（圖／記者任以芳攝）

東山關帝廟幾經興廢，歷史可以追溯到1300多年的唐朝總章三年，當時朝議大夫陳政奉旨開發閩南，從家鄉帶來了奉祀的關羽神像，這是閩南地區首次出現關帝廟，也是一座集瓷雕、木雕、石雕為一體的閩南民間藝術博物館，同時影響東山島，家家戶戶延續至今信奉關公。

東山縣文史專家陳立群也解釋，關帝文化的核心就是忠義，因職業的特殊性，漁民特別講義氣、倡團結，因而東山關帝文化融入了許多海洋文化元素。

▲▼ 大陸東山島關帝廟有六百年歷史 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸東山島關帝廟公認是台灣千座關廟的「香緣祖廟」 。（圖／記者任以芳攝）

至於東山關帝廟與台灣的關係？30多年前，台灣信奉關聖帝君信眾在大陸沿海一帶找尋祖廟，無意間看到一副對聯，「數定三分扶炎漢，平吳削魏，辛苦倍常，未了一生事業」「志存一統，佐熙明，降魔伏虜，威靈丕振，隻完當日精忠」。這幅對聯對於關羽一生高度評價，作者是明朝武英殿大學士、大書法家黃道周。

這幅對聯是東山關帝廟獨有歷史古蹟，沒有流傳到大陸其他關帝廟，唯獨台灣一座古老關帝廟有一模一樣的對聯，也確認東山與台灣關廟的傳承關係。

此後，每年都有從台灣來的關帝廟信眾到東山關帝廟進香祭祖，成為台灣千座關帝廟的「香緣祖廟」，也是台灣關帝信仰的發祥地，證明兩岸文化同根同源。

可惜從去年開始東山關帝廟、湄洲媽祖廟申請來台交流未果，即使遭到阻攔，兩岸如此深遠的信仰文化，怎能輕易被切斷？

▼ 大陸東山島關帝廟景色，集合木雕、石雕、瓷雕特色 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 大陸東山島關帝廟有六百年歷史 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 大陸東山島關帝廟有六百年歷史 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 大陸東山島關帝廟有六百年歷史 。（圖／記者任以芳攝）

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