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華府智庫訪團示警　台灣面臨「劇烈地緣政治情勢」

▲▼總統賴清德接見華府智庫大西洋理事會「跨大西洋高階訪問團」。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德（右）今日接見華府智庫大西洋理事會「跨大西洋高階訪問團」。（圖／總統府提供）

記者呂晏慈／台北報導

總統賴清德今（18日）接見華府智庫大西洋理事會「跨大西洋高階訪問團」，強調將積極推動價值外交，與民主國家深化夥伴關係。大西洋理事會會長坎普（Frederick Kempe）會中示警，台灣正經歷劇烈的地緣政治情勢；台灣與烏克蘭的安全緊密相關，一個戰區的失敗會接連影響另一個戰區，烏克蘭的勝利將對台灣有利，不應該將兩者分開看待。

賴清德會中指出，「大西洋理事會」是美國華府最具影響力的智庫之一，在國際安全及外交事務領域的政策建議，都受到美國及歐洲各界的高度重視，訪賓都是外交國安議題的專家，期盼大家能持續為臺灣的安全及國際參與，提供寶貴的建言。

坎普則說，大西洋理事會不僅從事研究，也積極採取行動，致力於拓展與台灣的關係，促進全球下一代領導人與台灣新一代領袖之交流。拉脫維亞是1991年8月才成為一個獨立的民主國家，捷克也是1989年才踏上民主的道路，這些年輕的民主國家也都非常了解台灣現在的處境，並對台灣的民主表達支持。

坎普強調，現今時代充滿挑戰，2024年面臨的危機與威脅可能比1930年代更加嚴重，包括中國、俄羅斯、北韓及伊朗等國家逐漸結盟，在國防、工業及地緣政治方面緊密合作，今天俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）訪問北韓也提醒了這項事實。

坎普說明，「面對這些挑戰，我們必須對未來保持樂觀，並展現共同面對挑戰的決心與韌性」；他對美國及跨大西洋高階領導人，以及像台灣這樣重要安全夥伴的盟友，在中長期的前景保持樂觀，但對短期發展感到擔憂，他認為，台灣與烏克蘭的安全緊密相關，一個戰區的失敗會接連影響另一個戰區，烏克蘭的勝利將對台灣有利，不應該將兩者分開看待。

坎普強調，賴清德領導的台灣，正經歷劇烈的地緣政治情勢，「儘管我們所處的時代充滿危險，但隨著科技、醫療保健及民主的快速發展，相信透過共同努力，我們將能把握機會，克服危險」。

拉脫維亞前總統艾格斯（Egils Levits）致詞時表示，台灣是全球民主國家的一員，從方法論來衡量民主品質非常困難，但就現存的指標而言，台灣民主排名全球前十，此傳達了兩個訊息：向所有非民主國家或社會展現了，在相對短的時間內，建立高品質的民主是可能的；不過，即使社會、國家擁有長久的民主歷史，未來也不能保證民主制度永存。

艾格斯直言，「因此，我們現在看到在某些歐洲及其他國家都面臨民主倒退的挑戰」，台灣、美國、捷克及拉脫維亞等人民，都相信民主是比較好的制度，然而世界上只有少數國家是民主國家，尤其在過去10年，民主國家面臨內憂外患，外部有侵略勢力，內部威脅則特別是民粹主義的高漲，因此，有必要強化民主及其韌性。

艾格斯提到，民主應該要能夠自我防衛，即自我防衛性民主，或稱為戰鬥性民主的憲政原則，此原則應該被強化以應對新的威脅，尤其是來自混合戰、資訊戰、認知戰等。

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