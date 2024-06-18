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美國民調：58%支持美軍增加台海周邊行動　56%挺增加對台軍售

▲▼美國國防部五角大廈。（圖／路透社）

▲58%的美國人支持增加美國在台灣附近的軍事活動存在以阻止犯台。圖為五角大廈。（示意圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國共和黨與民主黨對於中國威脅存在共識，這當中也包括阻止中國入侵台灣，根據美國雷根總統基金會6月民調統計數據，過半數58%的美國人支持增加美國在台灣附近的軍事活動存在以阻止犯台，56%支持增加美國對台武器銷售。

美國雷根總統基金會指出，現今中東與歐洲的衝突並未削弱美國人對於中國威脅的認知與擔憂，超過八成的美國仍對於中國侵犯人權（83%）、技術竊盜（83%）、軍事力量擴張（82%）、不公平貿易行為（80%）、持有美國政府債券（80%）表達擔憂。

共和黨與民主黨一致認為中國應成為美國國家安全主要關注點，但這對於美國政策與策略意味著什麼，兩黨仍存在分歧。民調指出，有超過一半的美國人（56%）認為美國沒有明確的美中關係管理策略，只有27%的人認為有，而這個數字自2022年以來並未出現變化，近七成的共和黨人認為沒有明確中國政策，民主黨內部41%認為沒有、38%認為有。

不過兩黨針對阻止中國入侵台灣議題方面意見大致一致，過半數美國人（58%）支持增加美國在台灣附近的軍事存在，以阻止中國入侵，另外還有56%支持美國對台軍售增加。這兩項具體威懾措施均得到兩黨多數人的力挺。

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