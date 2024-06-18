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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

就職滿月前夕！賴清德明開首場記者會　公布新政3方向

▲▼賴清德出席台北國際電腦展。（圖／記者黃國霖攝）

▲總統賴清德明天將召開任內首場記者會。（資料照／記者黃國霖攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統賴清德就職即將滿月，據掌握，為推動「信賴新政」，總統府規劃明（19日）由賴清德親自召開上任後首場記者會，宣布總統府下設3大諮詢委員會，聚焦氣候變遷、健康台灣、全民防衛等3個重要方向，並邀請產官學代表擔任召集人、顧問等職務，同時，賴也將在記者會中即時回應媒體提問。

據掌握，總統府明天上午10點將舉行「信賴新政·時代新台灣」記者會，包括賴清德、副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮等政要均將與會。

黨政人士透露，賴清德身為國際領袖、三軍統帥、全民總統，盼推動「信賴新政」，提前擬定策略，為國家打下基礎。其實，早在賴清德正式就職前，便已啟動「信賴新政，穩健接棒」傾聽交流行程，親自向各個產業請益，希望台灣能夠與世界同步，跟上全球的腳步。

該人士說明，上周末賴清德以三軍統帥身分出席陸軍官校百年校慶，致詞演說再度確立「台灣民主防衛自信心」的精神，賴認為，總統作為三軍統帥，要帶領國家，團結國人，共同守護台灣，並讓人民了解台灣民主韌性的重要性；此外，由於來自醫界，賴也希望推動「健康台灣」理念，讓與民眾息息相關的民生議題，能夠接軌全球脈動。

值得注意的是，總統府下設國安相關諮詢委員會的構想，並非台灣首創。據指出，2013年時任日本首相安倍晉三便提出創設「國家安全保障會議」構想，作為統籌有關外交、安全保障政策及國家戰略的司令部；美國總統拜登亦於2023年宣布成立「白宮強化供應鏈韌性委員會」，由國家安全顧問擔任共同主席。

據悉，總統府將師法美、日，在總統府下設任務型編組的3大諮詢委員會，延攬產官學代表擔任召集人及顧問，聚焦氣候變遷、健康台灣、全民防衛等3個重要方向，賴清德亦將親自參與每季的會議。黨政人士說，期盼透過跨部會、公私協力，凝聚政府與民間的力量，具體推動各項改革工作。

據指出，另一個重要的背景，是藉由諮詢委員會，與全球架構相互呼應，例如，近期七大工業國集團（G7）領袖高峰會聯合公報第四度強調台海和平穩定的重要性，並首次納入挺台參與國際社會的文字；歐洲議會選舉牽動全球政經局勢變化；輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳等9位AI巨頭在台演講，擘劃「科技革命在台灣」的論述，面對這些變局，如何在全球架構下，加強民主防衛韌性，也是組織該會的背景之一。

有趣的是，賴清德曾在520總統就職演說談及，「中華民國台灣的未來，由2300萬人民共同決定，我們決定的未來，不只是我們國家的未來，也是全世界的未來」，諮詢委員會將為國家發展擬定戰略，與全球架構相互呼應，也符合這段談話意旨。

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