8百名台灣信眾齊聚東山關帝廟　張安樂：民進黨心虛難切斷宮廟文化

▲兩岸近千名信眾一起參與活動 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／東山島報導

第33屆海峽兩岸（福建東山）關帝文化旅遊節今（18）日在東山島舉行，近千名來自兩岸各界嘉賓、宮廟團體人士參與，包括來自台灣800名信眾。日前陸委會不鼓勵台灣民眾參加海峽論壇，不要配合大陸統戰宣傳，對此，中華統一促進黨總裁張安樂受訪指出，兩岸公廟交流真的很重要，也是和平天使，民進黨說宮廟是統戰工具，神明遶境的時候，照樣去拜拜搶著扶轎，心虛又矛盾。

第16海峽論壇陸續在廈門、漳州、泉州等地舉行活動，其中，第33屆海峽兩岸（福建東山）關帝文化旅遊節今在東山島關聖帝君廟舉行，漳州市副市長洪泰偉、東山縣委書記何靄、全國台企聯常務副會長楊榮輝分別在開幕式上致辭。中華統一促進黨總裁張安樂，全國台企聯常務副會長，福建、江西片區會長楊榮輝等人，以及台灣方面800多位民眾跨海參與。

▲中華統一促進黨總裁張安樂。（圖／記者任以芳攝）

談到陸委會呼籲台灣民眾和地方政府不要配合大陸統戰活動，張安樂受訪時表示，宮廟文化根本切不斷，絕大部分宮廟文化都是從大陸傳過去台灣，要如何切割？也是民進黨最害怕的一點，「自己在家裡面偷偷拜（神），每次遶境搶著去扶轎，矛盾又心虛。」

張安樂批評，「民進黨說宮廟是中共統戰的工具，蔡英文、賴清德照樣去拜拜，畢竟宮廟就是我們中華文化，也是庶民文化的精華。」

去年東山關帝廟申請來台遶境遭被拒絕，張安樂也說，宮廟文化都有忠孝節義的精神，關聖帝君的忠義，媽祖的大愛都是兩岸共同認定的普世價，也是一種心靈信仰象徵，兩岸宮廟交流十分重要，可以扮演兩岸的橋梁，也是台灣人民生命財產安全最大的保障，宮廟是兩岸的和平天使。

▲ 東山600多年歷史的關聖帝君廟也是台灣千座關帝廟的香緣祖廟 。（圖／記者任以芳攝）

東山關帝廟位於漳州市東山縣銅陵鎮的風動石風景區，追溯歷史可到1300多年的唐朝總章三年，當時朝議大夫陳政奉旨開發閩南，從家鄉帶來奉祀的關羽神像，也是閩南地區首次出現關帝廟，台灣關帝廟也是從東山島祖廟傳承過去，已經被全台上千座關帝宮廟共同認定是香緣祖廟。

▼ 漳州東山關聖帝君神像。（圖／記者任以芳攝）



