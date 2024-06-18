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社會 社會焦點 保障人權

23歲男「修電腦」與少女溫存　開心傳訊「能當妳的第一個」慘了

▲桃園市劉姓男子於2022年4月初認識未滿16歲少女，網路交往半個月後假借修電腦至少女住處發生親密關係，家人獲悉後怒告。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

▲劉姓男子認識未滿16歲少女，網路交往半個月後假借修電腦至少女住處發生親密關係，家人獲悉後怒告。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市劉姓男子於2022年4月初透過網路認識未滿16歲少女，不到半個月就假藉修電腦到少女住處，趁家中無人與少女發生親密性行為，事後少女母親接獲學校通知得知女兒與劉發生性行為，氣得報警提告；桃園地院審理時，劉男否認犯行，法官提出2人透過通訊軟體「修電腦」、「當能妳第一個真榮幸」等對話內容，劉才坦承犯行，法官審結依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交，處有期徒刑2月，仍可上訴。

檢警調查，23歲的劉姓男子於2022年4月初透過網站認識未滿16歲的少女，雙方透過通訊軟體DISCORD交往，同年4月16日少女以電腦故障邀約劉男至其住處幫修電腦，劉男欣然赴約，趁家中無人在未違反少女意願下與少女發生性行為，但事後少女媽媽接獲學校通知女兒與劉男發生性行為，氣得報警提告且堅決不原諒；桃園地檢署複訊後依妨害性自主罪嫌將劉男起訴。

桃園地院審理時，被告劉男否認犯行，辯稱僅前往少女家中幫忙修電腦，並無與其發生性行為等語，法官提出少女與被告2人間通訊軟體對話截圖「修電腦計畫照常進行」、「這麼想做愛嗎」、「能當第一個真榮幸」、「還是要直接開房間比較好」等對話內容，法官認為，2人對話以「修電腦」作為代稱，顯見被告確有與少女發生性行為，被告才坦承犯行不諱。

法官審酌，被告明知少女係未滿16歲之女子，思慮未臻成熟，仍乘其家中無人之際與發生性行為，對於身心發育未臻成熟尚無性自主決定權之少女造成危害，被告雖於警、偵訊否認犯行，在院方則坦承犯行，法官認為迄無前科紀錄，且素行良好，被告雖願與少女之母親調解，然告訴人卻表示無調解之意願，官審結依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交，處有期徒刑2月，本案仍可上訴。

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