　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

賣淫集團控制少女！偵查佐扮買家救人　半路出家成為全國模範警

▲▼台中市警局第二警分局偵查佐,許梓宥。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中市警局第二警分局偵查佐許梓宥（右三）昨日由總統賴清德頒發全國模範警察獎。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

台中市第二警分局偵查隊偵查佐許梓宥屢破大案，今年榮獲全國模範警察殊榮。事實上，許員原本是機電工作人員，10年前報考特考班，在警界找到使命感，去年績效卓越，屢破毒品案。然而，讓許員印象最深的便是一起毒案，意外揭開「賣淫集團控制少女」，他佯裝買家抓人，順利救出少女，讓他得到莫大成就感。

昨日警政署舉行警察節慶祝大會，中市二警局推薦的偵查佐許梓宥榮獲第60屆全國模範警察，總統賴清德昨日親自到場頒獎，也跟許員以及許員家人話家常，讓許梓宥備感榮耀。

許梓宥畢業於明新科大電子研究所，原先在機電行業工作約10年。2013年，許梓宥在家人鼓勵下報考特考班，順利進入警界，最後進入刑事領域，找到自己的使命感與歸屬感。從警10年，許梓宥查獲槍砲、毒品、人口販運、詐欺集團等案件。

▲▼示意圖,社會,暴力,家暴,成人,性侵,女孩,手,床,絕望,悲,猥褻,傷害,流血,叔叔,私慾,崩潰。（示意圖／123RF）

▲揪出賣淫集團控制少女，讓許員印象最深刻。（示意圖／123RF）

讓他印象最深刻的案件，便是一件從小毒販開始追查，發現咖啡包毒販手機內，竟然有色情媒介訊息，揭開有賣淫集團控制未成年少女。許員當時偽裝成毒品買家進行誘捕，前往彰化一處廢棄大樓跟嫌犯見面，顧不得對方是否有武器，在樓梯間強力壓制嫌犯，最終順利救回遭到控制的少女，讓家長再三感謝，該案也讓許員得到莫大成就感，堅定打擊犯罪的決心。

▲▼台中市警局第二警分局偵查佐,許梓宥。（圖／記者許權毅翻攝）

▲許梓宥特別感謝家人，從不埋怨他缺席家庭活動。（圖／記者許權毅翻攝）

許員剛好是6月生日，他除了感謝長官、同事、前輩，也特別父母、妻子以及3個孩子默默支持，體諒他時常因為案件缺席家庭活動。

ET快訊
羅志祥西班牙飛回台北　趕到靈堂弔唁
快訊／東京觀光巴士砍人！　外籍男身中數刀
余祥銓大腸「驗出3顆腺瘤」恐變癌症！　有點SHOCK
快訊／下班注意！國1「3車+拖吊車」追撞　回堵5km
吃屎哥「舌吻正妹」49秒片流出！　忘情親出口水聲
快訊／親綠名嘴輸了！　判賠10萬元
1人獨得3.52億！　彩券行：財神真的有保佑
「賴冠霖退圈」空降熱搜！大頭貼全黑　2天前被拍當街擁抱

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

統一發票超商兌得200元...國稅局一查「是假的」　桃園男遭起訴

命理大師詹惟中獲清白！　張盛舒怒控「抄襲撈錢」檢：文字編排不同

快訊／下班注意！國1仁德段「3車+拖吊車」追撞　後方回堵5km

快訊／點名羅智強要殷瑋拿公事包　才陷性騷醜聞！名嘴判賠10萬

天雨路滑！國3名間段連續2車禍　賓士自撞護欄...8分鐘後8車連環撞

工地電線「2個月被偷13次」損失70萬　工人摸走賤賣1萬8　

賣淫集團控制少女！偵查佐扮買家救人　半路出家成為全國模範警

雲林律師洩密助詐騙集團！手機資訊露餡...法務人員遭收押

法官懶到發霉還領高薪！案件拖4年6月未審　調動前2天丟給別人

北捷撿到斜背包！打開一看竟藏毒針頭+殘渣袋　警拘毒男女

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

跳手指舞歡送畢業生　警專生甩髮燦笑甜炸

老師反串「學生請假的理由」　中和高中畢業生嗨翻：好會演

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

館長曝飛車男面試沒過原因　為何想當教練「雞腿飯好吃」

高捷國中就懂情趣用品！　講解用法「吳慷仁聽到崩潰XD」

虎尾神犬熟練向郵差收信　飼主：不愧是從大學領養的

謝京穎婚禮「剪25公分長髮」　張書偉反應被吐槽：直男無誤XD

日YTR挑戰抱妹子深蹲　先自信下秒險慘摔XD

孫安佐喊話「想跟孫鵬打拳賽」　揭爆氣原因：沒經過我同意

統一發票超商兌得200元...國稅局一查「是假的」　桃園男遭起訴

命理大師詹惟中獲清白！　張盛舒怒控「抄襲撈錢」檢：文字編排不同

快訊／下班注意！國1仁德段「3車+拖吊車」追撞　後方回堵5km

快訊／點名羅智強要殷瑋拿公事包　才陷性騷醜聞！名嘴判賠10萬

天雨路滑！國3名間段連續2車禍　賓士自撞護欄...8分鐘後8車連環撞

工地電線「2個月被偷13次」損失70萬　工人摸走賤賣1萬8　

賣淫集團控制少女！偵查佐扮買家救人　半路出家成為全國模範警

雲林律師洩密助詐騙集團！手機資訊露餡...法務人員遭收押

法官懶到發霉還領高薪！案件拖4年6月未審　調動前2天丟給別人

北捷撿到斜背包！打開一看竟藏毒針頭+殘渣袋　警拘毒男女

腦膜炎低收家庭陷困境　警方轉介張榮發基金會雪中送炭

統一發票超商兌得200元...國稅局一查「是假的」　桃園男遭起訴

以媒：黎巴嫩向以色列北部發射數枚反坦克飛彈

吃炸雞「邊用濕紙巾擦嘴」！　金鍾國狂唸崔振赫：吃完去洗手就好

「舞棍」陳真笑應援舞太簡單　賣關子拿MVP有「壓箱寶」

結縭10年丈夫罹癌！妻傷心過度「心碎而死」　他3天後也走了

兄弟吞3連敗有收穫　平野教頭看出不一樣

12星座「射手拓展舒適圈」！一週運勢一次看　　雙魚有偏財

哈爾濱暴雨「公車變船」！積水如海浪猛打車窗　乘客：如乘風破浪

另一半太愛翻身...害他睡不好「換獨立筒有用嗎？」　網提2解方

台中暴怒婦突甩女大生7巴掌　學生見義勇為推倒她....警強制送醫

社會熱門新聞

林森北銷魂養身館　淫老闆賺到要備點鈔機

台中國小女救女大生！推倒打人婦：早就想打她了

保時捷車主身分曝！連鎖洗鞋老闆身亡

土城大火3死！今遺體相驗　家屬：根本就沒有電池

即／國1北345K嚴重車禍！4車碰撞1人當場死亡

閉店後衝台中買材料…洗鞋達人拚事業慘死國道！母崩潰

台中女警被影射下海　28歲「D罩杯洪水泛濫」

高衩辣妹國道狂揮手示警　本尊發文回應了

公車站驚見「流浪小朋友」？真相曝光

洗鞋達人開保時捷國道車禍亡！鄰居曝他近況：不太好

17歲女友產女又和國二女學生發生關係　

台版柬埔寨棄屍男　涉性侵少女判決曝

火辣還願！50名比基尼妹包圍三重四面佛　動感畫面曝

即／台中水湳市場暗夜惡火　整排燒光60年老麵店慘毀

更多熱門

相關新聞

移工為了愛失聯！被抓到秒認「落跑的」

移工為了愛失聯！被抓到秒認「落跑的」

台中市第一警分局繼中所11日巡邏時，發現一名騎士闖紅燈通過路口，經查他是越南籍41歲丁姓移工，被警方抓到後，馬上承認「我是落跑的！」原因竟是因在台灣結識女友，才冒險隱藏身分，希望能繼續留在台灣陪伴女友，全案依法將丁男移送移民署。

寶佳出手南太平　5.7億進補1364坪竹林地

寶佳出手南太平　5.7億進補1364坪竹林地

台中女警被影射下海　28歲「D罩杯洪水泛濫」

台中女警被影射下海　28歲「D罩杯洪水泛濫」

17歲女友產女又和國二女學生發生關係　

17歲女友產女又和國二女學生發生關係　

台中阿北恍神...猛撞路樹車全毀

台中阿北恍神...猛撞路樹車全毀

關鍵字：

台中第二分局第二警分局賣命偵查佐少女賣淫

讀者迴響

熱門新聞

OL「不穿奶罩」北捷亂晃！　51秒影片曝光身分

百萬YTR車禍身亡！享年40歲

林森北銷魂養身館　淫老闆賺到要備點鈔機

Sandra認「其實已結婚2年」！

台中國小女救女大生！推倒打人婦：早就想打她了

全球最好用護照排名出爐！台灣第69名

台女澳洲縱火燒車被通緝！秒被認出：瘋狂三部曲

保時捷車主身分曝！連鎖洗鞋老闆身亡

土城大火3死！今遺體相驗　家屬：根本就沒有電池

員工還在上班！科技大廠老闆留紙條跑路：只能逃了

即／國1北345K嚴重車禍！4車碰撞1人當場死亡

閉店後衝台中買材料…洗鞋達人拚事業慘死國道！母崩潰

台中女警被影射下海　28歲「D罩杯洪水泛濫」

YTR眾量級家寧被問「同框Andy」回應了！　6字鬆口感情現況

高衩辣妹國道狂揮手示警　本尊發文回應了

更多

最夯影音

更多

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

跳手指舞歡送畢業生　警專生甩髮燦笑甜炸

老師反串「學生請假的理由」　中和高中畢業生嗨翻：好會演

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

館長曝飛車男面試沒過原因　為何想當教練「雞腿飯好吃」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面