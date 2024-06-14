賣淫集團控制少女！偵查佐扮買家救人　半路出家成為全國模範警

▲台中市警局第二警分局偵查佐許梓宥（右三）昨日由總統賴清德頒發全國模範警察獎。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市第二警分局偵查隊偵查佐許梓宥屢破大案，今年榮獲全國模範警察殊榮。事實上，許員原本是機電工作人員，10年前報考特考班，在警界找到使命感，去年績效卓越，屢破毒品案。然而，讓許員印象最深的便是一起毒案，意外揭開「賣淫集團控制少女」，他佯裝買家抓人，順利救出少女，讓他得到莫大成就感。

昨日警政署舉行警察節慶祝大會，中市二警局推薦的偵查佐許梓宥榮獲第60屆全國模範警察，總統賴清德昨日親自到場頒獎，也跟許員以及許員家人話家常，讓許梓宥備感榮耀。

許梓宥畢業於明新科大電子研究所，原先在機電行業工作約10年。2013年，許梓宥在家人鼓勵下報考特考班，順利進入警界，最後進入刑事領域，找到自己的使命感與歸屬感。從警10年，許梓宥查獲槍砲、毒品、人口販運、詐欺集團等案件。

▲揪出賣淫集團控制少女，讓許員印象最深刻。（示意圖／123RF）



讓他印象最深刻的案件，便是一件從小毒販開始追查，發現咖啡包毒販手機內，竟然有色情媒介訊息，揭開有賣淫集團控制未成年少女。許員當時偽裝成毒品買家進行誘捕，前往彰化一處廢棄大樓跟嫌犯見面，顧不得對方是否有武器，在樓梯間強力壓制嫌犯，最終順利救回遭到控制的少女，讓家長再三感謝，該案也讓許員得到莫大成就感，堅定打擊犯罪的決心。

▲許梓宥特別感謝家人，從不埋怨他缺席家庭活動。（圖／記者許權毅翻攝）



許員剛好是6月生日，他除了感謝長官、同事、前輩，也特別父母、妻子以及3個孩子默默支持，體諒他時常因為案件缺席家庭活動。