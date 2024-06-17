　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

奪回海參崴跟外蒙古？　翁曉玲秀「秋海棠」要顧立雄別忘反攻大陸

▲立法院三讀通過「立法院職權行使法部分條文修正草案」，國民黨立委翁曉玲發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

藍委翁曉玲今（17日）質詢國防部長顧立雄時，秀出1912年「秋海棠」地圖，並指出，大陸地區就是中華民國領土，作為國防部長不要忘記。而該份秋海棠地圖中，外蒙古、海參崴、庫頁島仍屬中華民國，甚至南北韓都尚未分裂，綠委林俊憲表示，連馬政府時期2012年的陸委會也官方承認蒙古國，秋海棠就是「最中幻想地圖」，搬出秋海棠地圖，「想跟沿線10幾個邊境爭議國家宣戰嗎？翁大立委是慈禧再世吧！」

顧立雄今至立院外交及國防委員會備詢，翁曉玲質詢時指出，憲法前言說，為因應國家統一前需要，請問要跟誰統一？國防部長顧立雄僅回應，現在並沒有採取反攻大陸政策。翁曉玲則大感不滿，她痛斥，這是你個人意見，大陸地區就是中華民國領土，作為國防部長不要忘記。翁也批評總統賴清德稱「兩岸互不隸屬」是矮化台灣，賴清德才是中華民國賣國賊。

翁質詢時也秀出一張中國秋海棠地圖（包含外蒙古），問顧說這是中華民國地圖嗎？承不承認這是中華民國領土？顧立雄則重申，中華民國有效治權範圍就是台澎金馬，並說若照（翁曉玲）這樣講，外蒙古也在中華民國疆域。

對此，林俊憲感嘆，翁大立委天天都精彩，今天居然拿出「秋海棠」地圖，一直要顧立雄承認這是中華民國疆域，叫國防部長承認這種事，是要「反攻大陸」嗎？不想承認中華人民共和國存在，可以理解，但秋海棠地圖爭議根本不在兩岸議題內，而是會引發所有沿線國家的領土爭端？「台灣已經容納不下翁大立委的野心，現在要跟10幾個國家開戰了？」

林俊憲指出，要了解秋海棠地圖有多荒謬，看蒙古國跟中華民國的關係就知道了。這是一段有趣的歷史，外蒙獨立最早可追溯到清末，因國力衰退，對新疆、西藏、蒙古這三塊非傳統漢地的控制力越來越弱，再加上俄國及後來的蘇聯趁中原混亂介入，策動蒙古獨立，所以從1911年中華民國成立以來，事實上沒有統治過外蒙古。

林俊憲說明，時間快轉到二戰後，最荒謬的一段來了。1946年，蔣介石國民政府和蘇聯簽訂《中蘇友好同盟條約》，中華民國承諾尊重外蒙獨立公投結果，並正式發出公告承認外蒙獨立，到這裡一切都還正常。

至於為何出現秋海棠地圖？林俊憲補充，原來是國民黨敗退台灣後，1953年，翻臉撕毀和蘇聯的條約，連帶「撤回」對外蒙獨立的承認，又把蒙古國畫回地圖上，用這張「最中幻想地圖」洗腦台灣人幾十年。

林說明，從時序可以發現，行憲當下的1948年，外蒙早已正式獨立，因此並非憲法中「固有之疆域」，這點甚至2012年馬政府時期的陸委會也官方承認過。而既然已承認蒙古國，那就代表秋海棠不僅不具現實意義，連「幻想」的用處都沒了。

最後林俊憲表示，2024年，法學博士翁大立委拿著這張馬英九認證的幻想地圖，「在國會殿堂上，要國防部長承認是我國疆域？翁大立委是違憲上癮了嗎？」

ET快訊
俄烏最初打算和談？俄提「1荒謬要求」釀破局　停火草案內容曝
快訊／新北國王G4痛失兩大將　曼尼高也缺陣
「他點名1縣市」0存在感　全場逆噴！農民總存款破200億
陸軍一兵遭狠砍9刀亡！　7人到案「僅1人動手」
神隱3個月！洪棠突宣布「龍鳳胎滿月了」
獨／唐治平母沒牌位躺冰櫃14天　「最後認領期限」公告曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

奪回海參崴跟外蒙古？　翁曉玲秀「秋海棠」要顧立雄別忘反攻大陸

覆議表決必敗？　吳崢：不要太消極看待

韓國瑜喜迎67歲生日　藍委送「0617」百元鈔、祝福別再掉頭髮

韓國瑜曝慶生照　生日願望「國泰民安、百姓安居樂業」

綠轟白淪廢票聯盟　缺席救黨產付委表決「包牌當小藍」

藍議員也收到陸方合作信！　黃揚明酸側翼：會信的不是笨就是壞

賴清德今會工商協進會　未回應調整非核家園政策時間表

翁曉玲質詢拿「秋海棠」喊反攻大陸　王定宇驚：天啊！今夕是何夕？

酸于北辰、沈伯洋、王義川是「新三寶」　王鴻薇：民進黨墮落了

基層怨取消休假回報卻「下有對策」　顧立雄聽到了：內部會再要求

聰明貓說中文回覆媽　一問一答發音超清楚

台中3億超跑車隊迎娶！　新娘丟衝鋒槍笑：我脾氣比較大

Line點數1萬2歸零苦主找到了　正妹直播主曝心情：1秒就消失

鄧紫棋再唱李玟合作曲「台上淚崩」　一度唱不下去..喊：我去擦眼淚！

李丹妃懵跳《星期五晚上》　見盈瑩挑戰16蹲驚訝比讚

男友問「吃鴨肉嗎」她回好　下秒被黃色小鴨大軍包圍

雨勢升級！大雷雨轟雙北　13縣市「豪大雨特報」

高爾宣芮德要當爸媽了　寶寶性別公布超幸福❤

網紅整妹出國入住猛鬼酒店 詭異聲響＋古怪氣氛秒退房

暖弟砸16萬迎更生人哥哥　幫租房+還債：從沒放棄你

奪回海參崴跟外蒙古？　翁曉玲秀「秋海棠」要顧立雄別忘反攻大陸

覆議表決必敗？　吳崢：不要太消極看待

韓國瑜喜迎67歲生日　藍委送「0617」百元鈔、祝福別再掉頭髮

韓國瑜曝慶生照　生日願望「國泰民安、百姓安居樂業」

綠轟白淪廢票聯盟　缺席救黨產付委表決「包牌當小藍」

藍議員也收到陸方合作信！　黃揚明酸側翼：會信的不是笨就是壞

賴清德今會工商協進會　未回應調整非核家園政策時間表

翁曉玲質詢拿「秋海棠」喊反攻大陸　王定宇驚：天啊！今夕是何夕？

酸于北辰、沈伯洋、王義川是「新三寶」　王鴻薇：民進黨墮落了

基層怨取消休假回報卻「下有對策」　顧立雄聽到了：內部會再要求

巴拿馬運河通行量7月底增為34艘　不影響散裝船下半年更好趨勢

2024白河蓮花季廣受好評　黃偉哲邀民眾來白河賞蓮花吃蓮子

吃烤肉摸走20多瓶飲料！網見手法傻眼：這是來進貨的

高雄必比登熄燈後改名重新出發　招牌元蹄、滑蛋蝦仁又吃得到

國際投票指標機構Glass Lewis報告公布　支持網銀國際四名董事人選

宋仲基一家再度被拍！首爾散步「幸福同框照」曝光　兒子短腿萌翻

草屯雙十吊橋砸3千萬新增照明美化　中潭公路夜間觀光新亮點

台灣門號今起可綁定大陸手機銀行　突破性利多「泉州先行試點」

傻眼「貓克風」爆紅　獸醫分享「貓貓捲做法」其實是除蟲

環球晶遭駭「部分生產和出貨延遲」　明日恢復出貨

高爾夫妹想上車辣度破表 鄉民晃暈：怎麼都看不完

政治熱門新聞

罷免高虹安被負評灌爆！筆耕小書店結束連署作業合作

「最大立委」再飆驚句　翁曉玲要顧立雄反攻大陸、批賴清德是賣國賊

台灣民意基金會：51.9％挺國會改革覆議

黃埔百年校慶　效忠血幅封印「不能說的名字」

快訊／銘傳艦24歲上兵深夜跳水　海軍曝原因：與家人互動有關

曹興誠：中共若掌控立院　可癱瘓台灣行政司法

恩師批「膨脹成太上皇！」　黃國昌回應了

黃捷放話「我來處理妳！」　徐巧芯酸8+9：62天前嗆告也沒下文

無字天書？數位身分證14億打水漂　藍委驚爆文件竟全被塗黑

賴清德軍人讀訓不講「擁護國民政府」！改喊中央　韓國瑜也覆誦

大巨蛋積水又漏水　遠雄道歉曝原因

銘傳艦24歲上兵深夜跳海游上岸求救　國防部回應了

藍綠台南宣講正面對決　王鴻薇揭現場真相：青鳥老得好快

基進黨明告發　黃國昌：智商堪虞

更多熱門

相關新聞

韓國瑜喜迎67歲生日　藍委送「0617」百元鈔、祝福別再掉頭髮

韓國瑜喜迎67歲生日　藍委送「0617」百元鈔、祝福別再掉頭髮

今（17日）是立法院長韓國瑜的67歲生日，國民黨立委也紛紛送上生日祝福及禮物，張智倫送上有韓國瑜生日密碼流水編號「460617」的百元鈔票給韓國瑜收藏，陳菁徽則說日前已先送了花跟卡片，祝福韓國瑜主持議事越來越順暢、「頭髮不要再掉了」。洪孟楷則分享韓國瑜曾說的一段話，直呼韓充滿人生智慧。

韓國瑜曝慶生照　生日願望「國泰民安、百姓安居樂業」

韓國瑜曝慶生照　生日願望「國泰民安、百姓安居樂業」

「16間科技台灣之光」都在國民黨執政時成立

「16間科技台灣之光」都在國民黨執政時成立

翁曉玲質詢拿「秋海棠」喊反攻大陸　王定宇驚：天啊！今夕是何夕？

翁曉玲質詢拿「秋海棠」喊反攻大陸　王定宇驚：天啊！今夕是何夕？

酸于北辰、沈伯洋、王義川是「新三寶」　王鴻薇：民進黨墮落了

酸于北辰、沈伯洋、王義川是「新三寶」　王鴻薇：民進黨墮落了

關鍵字：

翁曉玲國民黨中華民國憲法顧立雄林俊憲

讀者迴響

熱門新聞

竹市副所長頭部中彈亡　才和家人去澎湖玩

台積電嘉義工地挖到遺跡！CoWoS廠緊急停工

王齊麟被女友嗆「他是奧運冠軍關我屁事」

別再用脫鞋打蟑螂！環境部教3招防治：小強爬過就死掉

日高中妹推「成人香蕉」運動　隔7年真來台

獨／平頭男持槍掃射民宅　真理褲妹自摑淚求：別鬧了

即／竹市副所長頭部中彈亡　第一分局回應了

玉珍齋遭撞現場慘況曝！業者「損失破百萬」拚明天復業

詹惟中爆「陽痿分手」！同床日本妹4天：硬不起來

「1類運動」做太多反變胖！減重醫：更易餓、囤脂肪

獨／國道猴撞休息站　網起底19歲男：貸款買BMW

即／屏東陸軍一兵遭砍殺！17歲少年殺人罪送辦

20歲男疑入「鴻門宴」慘死　家屬控：遭圍砍20幾刀

憂成本加劇　營建業者爆：明年核彈級災難要來了！

「3組保健食品」千萬別一起吃！營養師：沒效又傷荷包

更多

最夯影音

更多

聰明貓說中文回覆媽　一問一答發音超清楚

台中3億超跑車隊迎娶！　新娘丟衝鋒槍笑：我脾氣比較大

Line點數1萬2歸零苦主找到了　正妹直播主曝心情：1秒就消失

鄧紫棋再唱李玟合作曲「台上淚崩」　一度唱不下去..喊：我去擦眼淚！

李丹妃懵跳《星期五晚上》　見盈瑩挑戰16蹲驚訝比讚

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面