奪回海參崴跟外蒙古？　翁曉玲秀「秋海棠」要顧立雄別忘反攻大陸

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

藍委翁曉玲今（17日）質詢國防部長顧立雄時，秀出1912年「秋海棠」地圖，並指出，大陸地區就是中華民國領土，作為國防部長不要忘記。而該份秋海棠地圖中，外蒙古、海參崴、庫頁島仍屬中華民國，甚至南北韓都尚未分裂，綠委林俊憲表示，連馬政府時期2012年的陸委會也官方承認蒙古國，秋海棠就是「最中幻想地圖」，搬出秋海棠地圖，「想跟沿線10幾個邊境爭議國家宣戰嗎？翁大立委是慈禧再世吧！」

顧立雄今至立院外交及國防委員會備詢，翁曉玲質詢時指出，憲法前言說，為因應國家統一前需要，請問要跟誰統一？國防部長顧立雄僅回應，現在並沒有採取反攻大陸政策。翁曉玲則大感不滿，她痛斥，這是你個人意見，大陸地區就是中華民國領土，作為國防部長不要忘記。翁也批評總統賴清德稱「兩岸互不隸屬」是矮化台灣，賴清德才是中華民國賣國賊。

翁質詢時也秀出一張中國秋海棠地圖（包含外蒙古），問顧說這是中華民國地圖嗎？承不承認這是中華民國領土？顧立雄則重申，中華民國有效治權範圍就是台澎金馬，並說若照（翁曉玲）這樣講，外蒙古也在中華民國疆域。

對此，林俊憲感嘆，翁大立委天天都精彩，今天居然拿出「秋海棠」地圖，一直要顧立雄承認這是中華民國疆域，叫國防部長承認這種事，是要「反攻大陸」嗎？不想承認中華人民共和國存在，可以理解，但秋海棠地圖爭議根本不在兩岸議題內，而是會引發所有沿線國家的領土爭端？「台灣已經容納不下翁大立委的野心，現在要跟10幾個國家開戰了？」

林俊憲指出，要了解秋海棠地圖有多荒謬，看蒙古國跟中華民國的關係就知道了。這是一段有趣的歷史，外蒙獨立最早可追溯到清末，因國力衰退，對新疆、西藏、蒙古這三塊非傳統漢地的控制力越來越弱，再加上俄國及後來的蘇聯趁中原混亂介入，策動蒙古獨立，所以從1911年中華民國成立以來，事實上沒有統治過外蒙古。

林俊憲說明，時間快轉到二戰後，最荒謬的一段來了。1946年，蔣介石國民政府和蘇聯簽訂《中蘇友好同盟條約》，中華民國承諾尊重外蒙獨立公投結果，並正式發出公告承認外蒙獨立，到這裡一切都還正常。

至於為何出現秋海棠地圖？林俊憲補充，原來是國民黨敗退台灣後，1953年，翻臉撕毀和蘇聯的條約，連帶「撤回」對外蒙獨立的承認，又把蒙古國畫回地圖上，用這張「最中幻想地圖」洗腦台灣人幾十年。

林說明，從時序可以發現，行憲當下的1948年，外蒙早已正式獨立，因此並非憲法中「固有之疆域」，這點甚至2012年馬政府時期的陸委會也官方承認過。而既然已承認蒙古國，那就代表秋海棠不僅不具現實意義，連「幻想」的用處都沒了。

最後林俊憲表示，2024年，法學博士翁大立委拿著這張馬英九認證的幻想地圖，「在國會殿堂上，要國防部長承認是我國疆域？翁大立委是違憲上癮了嗎？」