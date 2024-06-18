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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「中國乾爹」進行文化統戰　卓榮泰：文化入侵比武力威脅大

▲▼卓榮泰赴立法院備詢 陸委會主委邱垂正 立法院 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長卓榮泰、陸委會主委邱垂正赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

近來有不少藝人、網紅收到赴陸工作拍片的邀約，還有高額報酬，引發不少討論。對此，民進黨立委林楚茵18日質詢時問及此事，面對「中國乾爹」贊助、收買網紅進行「文化統戰」，要如何反制？行政院長卓榮泰說，相較武力、經濟的威脅，最大的威脅還是「文化入侵」，希望國人可以提升內心防衛力量。

林楚茵質詢時問卓榮泰，有沒有看過網紅影片？卓幽默回應，「委員也是網紅」；林接著說，現在網紅不論透過YouTube或其他數位平台，如果被人贊助或有人花錢買廣告，會在影片中說「謝謝乾爹贊助」做為回應。她強調，自己不斷關注中國統戰台灣的方式，從過去的「融媒體」找出在地協力者，透過抖音、小紅書的文化統戰，現在最新方法是「中國乾爹」收買網紅。

林楚茵說，台灣是一個言論自由的國家，這些網路上的影片不可能封殺，但如果是花錢講中國好山好水、中國好棒棒、中國好安全，有中國乾爹，就是廣告置入，就應該讓乾爹現形。她提到，在很多平台中，只要網紅有拿贊助，都會註明「感謝XXX乾爹」等，若讓含有中國乾爹贊助的網紅攤在陽光下，到底是收錢說中國好還是真的覺得中國好，「這樣的贊助有沒有法規規定？」

卓榮泰說，相較於武力、經濟的威脅，最大的威脅還是「文化入侵」，是隨時隨刻在潛移默化當中，而且是在生活周遭，「我也很希望國人可以提升自己內心防衛力量」，當進入到對方的遊戲規則中，如何抽身是非常困難的。一陷下去，可能傷害不止個人，類似這樣的網路行為，尊重在言論自由、網路自主，但政府適時提出預告、預警是非常重要的。

林楚茵說，從廣電相關法規來看，不論是電視或是廣播，有行銷的規範，數位平台有嗎？廣播電視有規範若是廣告的話要載明，在數位平台方面，有沒有辦法制定一套讓「中國乾爹」現形的方式？

對此，陸委會主委邱垂正說明，如何讓網紅背後乾爹、贊助者現形，在行政院提出的「打詐專法」草案中，就有讓廣告實名制能揭露背後贊助者、廣告來源，讓國人知道，所收看的網路節目背後是誰在支持。

邱垂正強調，要預防文化統戰，還是要從識讀能力加強，識讀中國大陸、識讀兩岸關係的相關教育課程提升，讓有意赴中的人，可以透過中國大陸、兩岸關係教育課程來提昇識讀能力。另外，在網路識讀能力提升，遇到來路不明、疑似中國網紅對我認知作戰時，要學習不外傳。 

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