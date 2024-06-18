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大陸 大陸焦點 特派現場

網紅「剃光頭扮柯比」吸粉57萬！狂賺34萬被官媒點名　挨批毫無限度

▲▼ 模仿柯比。（圖／翻攝自抖音）

▲雲南小伙靠模仿柯比變網紅。（圖／翻攝自抖音）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸雲南一名22歲男生近期因模仿已故籃球明星柯比，成為粉絲破57萬的網紅，短短十幾天收入超過8萬元（人民幣，下同，約新台幣34萬元），但也引發爭議。實際上，此類直播「模仿秀」在大陸層出不窮，官媒《法治日報》今（18）日發文批評， 毫無限度的名人「模仿」該嚴管了。

手持籃球、穿著柯比標誌性的24號球衣，直播間播放《see you again》等背景音樂，直播內容顯示「模仿秀，孩子們，我回來了」…雲南小伙因外貌酷似柯比，經網友提醒後，他剃光了頭髮開始直播。

據《快科技》報導，該男子開播後粉絲數量迅速增長，短時間內漲粉50萬，如今已超過57萬，直播在線觀眾數經常達到10萬人以上，達到了頂級網紅的水平，短短十幾天就有超過8萬元的收入。

▲▼ 模仿柯比。（圖／翻攝自抖音）

▲該網紅模仿柯比的影片已被刪除。（圖／翻攝自抖音）

不過，該男網紅的行為也引發批評，認為蹭名人流量還直播賣貨盈利，恐涉及侵權。實際上，據《法制日報》報導，如今在大陸各大直播間，類似的模仿比比皆是，長相、舉止、衣著乃至網名都與明星非常相似，並點名模仿柯比的男網紅。

另外，報導還舉例稱，有人會坐著輪椅、戴著面具模仿知名物理學家霍金，有觀眾刷禮物時，該主播便會從輪椅上站起來，高舉輪椅舞蹈，直播間牆上掛著一塊黑板，上面寫著「霍家軍，艦長舉輪椅」。該名主播已於5月21日被所在短影音平台封禁15天，違規原因是以他人弱點、身體不便或特定人群博眼球。

還有模仿者通過模仿明星參加商演活動，從中獲取收益。來自廣西的何姓女子曾在百貨公司遇見一個長相與歌手林俊傑十分相似的人，沒過幾天，她刷到一則短影音，內容就是她此前見到的場景，但該賬號主播並非林俊傑，而是一位長相與林俊傑相似的模仿者。

報導指出，該主播將大部分影片打上「林俊傑」話題標籤，且在「某某分傑」的主頁標注了「只接商演合作」等字樣。通過調查，該主播在婚禮上進行商演的報價為1.5萬元，可以演唱4首歌曲，另需自備音響等設備。

北京星權律師事務所副主任甄景善指出，上述行為目的在於利用名人具有的較高知名度及影響力，誤導消費者進入直播間、觀看商演，符合「商業混淆行為」特徵，或雖未造成消費者混淆，但利用公眾對於名人模仿者的獵奇心理吸引流量，從而達到其推銷產品或服務的目的，擾亂了市場秩序，均涉嫌構成不正當競爭。

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