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大陸 大陸焦點 特派現場

湖南農地成群「雞公蟲」現蹤　接觸人類皮膚瞬間起水泡

記者魏有德／綜合報導

湖南桃江縣部分農地和果園近期遭遇大量「雞公蟲」襲擾。據了解，雞公蟲幼蟲在土中以蝗蟲卵為食，能有效遏制竹蝗的危害，不過，雞公蟲成蟲卻是一種害蟲，會危害部分植物或對人類生活產生不利影響，同時，會飛的成蟲雖不會主動攻擊人類，但受到驚嚇時，會分泌有毒液體，人類皮膚接觸後會長水泡，數天才能恢復正常。

▲湖南桃江大批「雞公蟲」出沒，讓農民不堪其擾。（圖／翻攝微博）

▲湖南桃江大批「雞公蟲」出沒，讓農民不堪其擾。（圖／翻攝微博，下同）

《快科技》報導，桃江縣大栗港鎮政府表示，目前蟲害主要在局部地區，危害相對較小，暫時不會進行大規模處理，建議村民自行打藥防治。

透過民眾拍攝的影片可以發現，雞公蟲成蟲有著紅色的頭部和漆黑的身體，密密麻麻的分佈在植物的下方土壤表層，也有的成蟲攀附在植物上爬行，黑黑的一片有些駭人。

▲湖南桃江大批「雞公蟲」出沒，讓農民不堪其擾。（圖／翻攝微博）

當地農民表示，自己的果園內雞公蟲泛濫，半天內就能啃光一棵樹的樹葉，「近期桃江縣部分地區竹蝗大面積出沒，近40萬畝農地遭受侵襲，雞公蟲的爆發或與竹蝗有關。」

公開資訊顯示，雞公蟲是一種十分貪吃且活動力極強的蟲，還經常被誤認為是螢火蟲，喜歡吃豆科植物、野莧、龍葵、蕨類等植物，特別喜食白花泡桐葉，泡桐葉吃光後，才分散危害蔬菜和其餘低矮植物。

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