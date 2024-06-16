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只有今天快買！超商茶葉蛋「下殺10元有找」　霜淇淋買1送1

▲▼全家茶葉蛋。（圖／全家提供）

▲全家會員APP「隨買跨店取」今（16）日限定推出「茶葉蛋10入特惠價99元」，等於單顆下殺10元有找。（圖／全家提供）

記者周姈姈／綜合報導

就是今天！超商今（16）日限定開賣「茶葉蛋10入特惠價99元」超省優惠，等於單顆茶葉蛋下殺10元有找，數量有限，售完為止；另外，超商今日還有最後一天周末優惠，霜淇淋、雪糕、飲料等指定品項可享買1送1，現在就趕快衝超商大買一波了。

全家會員APP「隨買跨店取」今（16）日限定推出茶葉蛋優惠，茶葉蛋10入可享優惠價99元，等於單顆約9.9元（原價單顆13元），提醒每位會員限購2組，兌換期限至8月31日，數量有限，售完為止；不僅如此，即日起至6月25日，凡同時購買夯番薯及茶葉蛋，即可折扣5元。

另外，全家「康康五」活動也回歸了，即日起每周五、六、日都會推出5項熱門商品，最低可享5折優惠，而本周末優惠今日也來到最後一天，趕快衝全家買Fami!ce霜淇淋買1送1，推薦新口味「海鹽檸檬」，以台灣在地檸檬汁及日本淡路島藻鹽調製而成，清爽不膩口。

▲▼全家最新霜淇淋口味「海鹽檸檬」，加碼「巨峰葡萄」、「草莓優格」重磅回歸。（圖／記者周姈姈攝）

▲全家本周「康康五」活動今（16）日來到最後一天，霜淇淋、草莓優格雪糕、百事可樂、康普茶葡柚蜜香風味通通可享買1送1。（圖／記者周姈姈攝）

還有好吃又好拍的「草莓優格雪糕」（售價45元）、夏天必來一瓶的「百事可樂」（售價35元）、「康普茶葡柚蜜香風味」（售價35元）通通都下殺買1送1，麒麟霸啤酒（330ML）則是特價12件305元（原價420元）。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。未滿18歲請勿飲酒。

OKmart自即日起至6月26日在OKmall雲端團購推出一系列茶葉蛋優惠，30顆318元、50顆500元，以50顆500元來算，等於單顆下殺只要10元（原價單顆13元），且此優惠可無限購買，全台門市皆可領取，還能贈送給親友一起享用；另外則是茶葉蛋兌點活動，只要憑OKpoint 500點+11元即可兌換1顆阿薩姆紅茶茶葉蛋。

▲▼OKmart茶葉蛋。（圖／OKmart提供）

▲OKmall雲端團購即日起至6月26日推出茶葉蛋優惠，30顆318元、50顆500元，可無限購買。（圖／OKmart提供）

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