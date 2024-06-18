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年輕人都跑日韓「去中國很LOW？」少見打卡　網點2原因：不夠潮

▲▼ 長城,萬里長城,八達嶺長城 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲萬里長城。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者施怡妏／綜合報導

日本一直以來都是台灣人最喜歡的旅遊地，許多人更是一年內就飛了好幾趟，一名網友表示，身邊的朋友幾乎都是去日韓旅遊，發文拍照也都是標記日韓景點，反而很少聽到去中國、香港的人，好奇去中國旅遊是不是很丟臉？貼文掀起討論。

有網友在PTT發文，「去中國玩很LOW很丟臉嗎？」身邊的朋友出國大多選擇日本或韓國，而去中國的朋友似乎不太願意在社群媒體分享旅遊經驗，「去香港、澳門的幾乎也沒人會說，也沒什麼朋友會特別提到，自己去中國出差或幹嘛的」，反而去日韓旅遊，一定會告知所有人，「現實是去中國玩很丟臉？還不如去東南亞或日韓？」

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貼文曝光，網友點出2大原因，支付方式麻煩、不吸引年輕人，「現在直航點少有點麻煩，不像疫情前」、「他們零食安，醫療又很差，去哪到處都人擠人」、「主要是難逛街難買吧，年輕人也很少想去走大山大水的景點，日韓好買多了」、「一般台灣年輕人是這樣啦，存點錢首先去日韓，去過了才會考慮中國」、「在大陸刷信用卡需要綁定微信，相比之下，在日本、韓國和新加坡就不需要這麼麻煩」、「中國要開支付超不方便，還要加App，手機感覺都被監控」、「主要是不能打卡曬照片，出去玩就是要曬照」。

▲桃園機場出國人潮。（圖／記者廖婕妤攝）

▲年輕人喜歡往日韓跑。（示意圖／記者廖婕妤攝）

然而，曾去過中國旅遊的網友則大讚，「對中華民族、文化、歷史有認同感的人就會去中國」、「我看去香港的都會發文啊」、「不會難逛街啊，深圳的商場什麼都有啊」、「完全不會丟臉，各有特色」、「中國最值得看的是那些大自然啊，小屁孩誰跟你看大自然」、「內蒙挺漂亮，但還是要跟團適合」、「我是覺得大陸蠻好玩的，可能不夠潮吧」。

不過，根據交通部觀光署統計，今年1-3月國人出國目的地，第一名是日本，147萬9874人次；第二名就是中國，有61萬1327人次；第三名則是韓國，30萬人次；第四名是越南29萬8819人次；香港位居第五名，28萬6013人次；第六名是泰國，27萬5767人次。

抵達地(Destination) 人次(Persons)
日本(Japan) 1,479,874
中國大陸(China) 611,327
韓國(Korea) 300,079
越南(Vietnam) 298,819
香港(Hong Kong) 286,013
泰國(Thailand) 275,767
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