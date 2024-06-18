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中國會用「致命性」武器打擊菲船艦？ 北京：對挑釁予以堅決應對

▲▼ 中國大陸外交部新發言人林劍 （2024.3.18新亮相） 。（圖／翻攝 北京日報）

▲中國大陸外交部新發言人林劍 。（圖／翻攝自北京日報）

記者鄭思楠／綜合報導

中國海警17日上午稱，在仁愛礁與菲律賓船隻相撞。另外，中國新施行的《海警機構行政執法程序規定》顯示，針對堅持不離開中方認為屬於自己海域的所有外國船隻，中國海警有權使用「致命性力量」。對於中方是否會使用「致命性力量」來解決此事，大陸外交部17日回應，對任何海上侵權挑釁的行徑予以堅決應對。

6月17日，大陸外交部發言人林劍主持例行記者會。林劍回應上述提問時表示，中國《海警機構行政執法程序規定》的實施，旨在落實海警法，規範海警機構行政執法的程序，更好維護海上秩序，符合國際通行的做法。

他強調，在南海問題上，中方堅持同直接有關當事國通過談判協商妥處涉海的矛盾分歧，同時對任何海上侵權挑釁的行徑予以堅決應對。

林劍指出，6月17日，菲律賓一艘運補船和兩艘快艇，未經中國政府允許，擅自闖入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域，企圖向仁愛礁非法「坐灘」的軍艦運送包括建築材料在內的物資。中國海警依法對菲方的船隻採取了必要的管制措施，現場操作專業克制、合理合法。

此外，有記者提問，菲律賓外交部15日發表聲明稱，菲方已向大陸架界限委員會提交南海外大陸架劃界案，將根據《聯合國海洋法公約》尋求確立在該海域開發自然資源的專屬權利。中方對此有何評論？

林劍表示，中方注意到有關動向，正了解有關具體的信息。

林劍指出，中菲在南海存在領土問題和海洋劃界爭議，菲律賓單方面提交涉南海外大陸架劃界案，侵犯了中國的主權權利和管轄權，違反了包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法，違背《南海各方行為宣言》的有關規定。根據大陸架界限委員會議事規則，菲方提交的劃界案，如涉及爭議海域，委員會不應審議和認定。

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