31歲韓國女陳屍飯店！「腦髓凹陷」被活活打死　奪命男友遭起訴

▲涉嫌毆打女友致死的韓國金姓男子（左）遭檢方起訴。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

一對韓國籍情侶去年4月底來台觀光自由行，投宿高雄某商務旅館，但金姓男友（32歲）在入住兩天後通知旅館人員，李姓女友（31歲）失去意識，經送醫搶救後仍宣告不治，涉嫌重大的金男一度被羈押在看守所，後來以20萬元交保，檢方經過1年多的偵辦，認定金男動手毆打李姓女友導致頭部、身體多處重傷致死，今（18）日偵結依家庭暴力之傷害致死罪將他起訴。

來自韓國的金男和李女是去年4月22日來台旅遊，原訂4月25日離台，沒想到在離開前一天出現意外，24日下午1時許，金姓男子向飯店人員表示同住的李姓女友沒氣息，飯店人員請救護車將女子送大同醫院急救。女子到院前無生命跡象，經醫護人員搶救後，仍於當天下午2點多死亡。

檢察官在接獲警方通報後，與法醫在25日相驗，初步認死者有頭部及四肢瘀傷，27日複驗，發現韓籍女子的頭部有明顯傷痕，左側腦髓凹陷、顱內出血，右手有瘀傷，疑似遭鈍器敲擊或短距離撞牆，確定遭他殺，因此正式逮捕涉嫌重大的金姓男子。

初步偵訊時，金姓男子否認行凶，稱李女是跌倒受傷。檢察官認為疑點多，仍依殺人罪嫌並聲押金姓男子，法院審理後裁定以10萬元交保，並諭知金男限制出境出海及住居，並定期報到，但檢察官抗告成功，法院再將金男羈押，並在羈押兩個月後交保。

檢、警後續偵辦後發現，李姓死者被發現左側腦部有明顯鈍器撞擊傷痕，導致顱內出血、腦髓凹陷腫脹，腦幹損傷，全身更是傷痕累累，因此認定金男犯行明確，今日偵結依家庭暴力之傷害致死罪將他提起公訴。