陸海警首登菲船「強勢執法」　緊急情況可拘「非法出入境」外國公民

記者魏有德／綜合報導

大陸及菲律賓在南海仁愛礁周邊的衝突持續，菲律賓昨（17）日派出1艘運補船及2艘氣墊艇，欲向在仁愛礁「坐灘」的船隻運補，輸送物資。過程中，大陸海警、漁政船及海上民兵船對其進行圍堵，雙方有船隻碰撞。大陸海警在事件後強調，對菲船艇依法採取警告攔阻、登臨檢查、強制驅離等管制措施，處置合理合法、專業規範。

▲中菲南海衝突。（圖／翻攝玉淵譚天，下同）

《環球網》報導，中國南海研究院海洋法律與政策研究所副所長丁鐸博士表示，在菲律賓否定「君子協定」，持續在仁愛礁挑事並堅持運補的背景下，中國海警維護領土主權，行使職責，採取登臨檢查措施，既對菲挑釁行為進行強有力的震懾，同時也是行使國內法和國際法賦予的職權的體現。

根據大陸海警釋出的資訊顯示，17日凌晨4時43分，海警依法對菲船隻採取管制措施；5時59分，菲運補船無視中方多次嚴正警告，違反《國際海上避碰規則》，以不專業方式，故意危險接近中方正常航行船隻，導致發生擦碰，責任完全在菲方。

大陸海警局發言人甘羽在事發後表示，「任何形式的侵權挑釁都徒勞無益，中國海警全時戒備、嚴陣以待，堅決維護國家領土主權和海洋權益。」

對此，菲武裝部隊公共事務辦公室主任特立尼達回應稱，我們不會接受中國海警的欺騙性和誤導性說法，「中國海警持續採取強硬行動，此舉正加劇區域緊張局勢。」

由於大陸海警的強勢作為，菲律賓「西菲律賓海國家特遣隊」17日當晚承認補給失敗，並稱，「中國海警干擾了其對於在仁愛礁的57號軍艦的輪換和補給任務。」

值得注意的是，大陸海警15日起新規《海警機構行政執法程序規定》上路，海警在緊急情況下，可以拘留非法進入南海特定水域的外國人，案情複雜的情況，海警拘留審查的期限可以延長至60日，至於「非法進入」大陸領海及其以內海域的外籍船舶，也可以依法「扣留」。

此外，《程序規定》裡也提及，針對堅持不離開所屬海域的所有外國船隻，大陸海警有權使用「致命性力量」解決，在南海小規模衝突上，格外令外界關注。