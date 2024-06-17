妹子自爆「1性癖」苦惱男友不答應！全場狂罵噁心：有病吧

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

妹子的性癖讓眾人直呼母湯！一名女網友近日發文，提到她跟前幾任男友激戰的時候，都會用她的手機錄影，結束後還一起看，但這個要求被現任男友拒絕，「心裡還是真的很想錄，要怎麼說服男友答應%%錄影？」貼文引發議論，「反串的？」「為什麼要錄？要懂得保護自己吧！」「這種要求我這輩子沒見過。」

女網友在Dcard發文「要怎麼讓男友答應%%錄影？」文中表示，「跟前幾任做的時候，都會用我的手機錄，做完再一起看」，但當她跟這一任提議要錄影時，對方卻說不要，她也就沒錄了，但坦言心裡還是真的很想錄，「要怎麼說服男友答應%%錄影？」

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貼文令一票網友大傻眼，「這文章反過來的話肯定被罵死，還是你真的是來反串的？」「錄影這種事就不要勉強人了吧？誰知道以後分手你會不會傳出去，這個很可怕耶！如果你姊妹的男友也整天想錄影，你會不會為他們擔心？」「有病吧==為什麼要錄？」

其中有人表示，「有些女的是真的這樣，前女友喜歡做愛對著鏡子拍。」也有過來人分享心態，「我都是錄完，基本做完就刪除，有時候會做一些很色的事情，就是一邊做一邊看，但我們是夫妻啦！」「我可以理解你喜歡錄，因為我也喜歡，外流不外流的，我們自己不在乎就好了，但不要強迫別人。」

但多數網友不禁直批，「性別正確，直接沒有聲音欸」、「性別對調，絕對被出征」、「女生想強迫男生拍性愛影片的噁心程度，和男生想強迫女生拍影片的噁心程度是相等的」、「不要錄啦！很危險欸！不怕外流嗎？男友拒絕是保護你們雙方欸～」、「原來外流就是這麼來的。」