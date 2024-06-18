快訊／憲哥女兒咖啡廳遭砸內幕曝　2黑衣煞「看電視」抓狂遭起訴

▲彭姓男子(右起)與黃姓男子涉嫌砸毀吳姍儒的咖啡廳內設備，被依毀損罪起訴。（資料照／記者黃彥傑翻攝）

記者劉昌松／台北報導

藝人吳宗憲女兒在台北市東區經營的咖啡廳，在3月間突遭黑衣惡煞持棒球棒砸店，彭姓、黃姓2名涉案男子被警方循線逮捕後，先說與店家有消費糾紛，後來表示因不滿吳宗憲主持風格，才會在酒後帶著球棒去砸店3分鐘，並大喊「吳宗憲還錢」，檢察官調查全案並無其他影武者涉入跡象，18日將彭、黃2人依毀損、恐嚇公眾等罪嫌起訴。

吳宗憲次女吳則含在台北市敦化南路一段的巷子裡，經營「無聊咖啡AMBI-CAFE」，長女吳姍儒經常幫忙妹妹行銷推廣，3月27日下午，2名黑衣男突然走進店內，從購物袋中掏出2支鋁製球棒，猛砸店內的直播間桌椅後逃離，店內員工與客人飽受驚嚇，所幸沒有人受傷。

台北市大安分局接獲報案後，調閱監視器發現，涉案黑衣人一起從新北市汐止區搭計程車到附近，闖進咖啡店逞兇後，將球棒等物品丟在附近巷子後逃逸，警方鎖定涉案人身分，循線逮捕彭文德、黃勝頁。

▲警方查扣被用來砸店的鋁製球棒等作案工具。（資料照／記者黃彥傑翻攝）

因2人在店內揮舞球棒時，曾大喊「吳宗憲還錢」，外界一度以為是吳宗憲的財務狀況出現問題，但彭、黃到案後表示，事發當天中午，他們原本在其他地方吃飯喝酒，剛好看到吳宗憲的節目，因不滿吳宗憲的主持風格，彭男提議去吳宗憲女兒的咖啡廳砸場，黃男一口答應。

2人先到黃男家中拿金屬球棒，接著搭計程車到現場附近下車，2人約在下午2點53分進到地下室的咖啡廳，持球棒揮擊破壞，並徒手翻覆、踢踹店內物品，造成店家16萬3000元損失，2點58分左右，2人離開前大鬧1樓的大廈管理室，破壞管理室物品價值3萬5000元。案經吳則含及大樓管委會提告後，檢察官依恐嚇公眾、毀損等罪將彭文德、黃勝頁起訴。