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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

翁曉玲要求委員會終止討論　嗆綠委神經病「我就是比你大！怎樣！」

▲▼翁曉玲 質詢 立法院院會 總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院司法及法制委員會今（13日）討論警察人員人事條例修正草案，下午進入條文討論，在藍綠立委輪番發言後，藍委翁曉玲憤怒表示，民進黨就是沒有意義的討論，「國民黨已經包容你們太久。」引起現場綠委不滿，但綠委噓聲似乎點燃翁曉玲怒火，她更怒嗆聲「我就是比你們大！怎麼樣！你們就是沒有知識！」翁更一度失控罵吳思瑤神經病，連國民黨召委吳宗憲都制止，請她不要人身攻擊。

國民黨不願意跟民進黨立委進行冗長而沒有意義的討論，民進黨就是亂討論，有按照條文內容討論嗎？國會改革每一條都是如此，「國民黨已經包容你們太久，你們就是沒有意義討論、亂討論，還敢說這是沒有民主。」

翁曉玲語畢引起現場綠委一陣噓聲，綠委王美惠質疑什麼叫沒有意義？黃捷也批評，「你有那麼大嗎？」

綠委的噓聲也讓翁曉玲火氣更大，她憤怒反批，「我就是比你們大！怎麼樣！你們就是沒有知識！希望待會就終止討論。」翁更一度罵吳思瑤神經病，被國民黨召委吳宗憲制止，請她不要人身攻擊。

對此，黃捷也節錄翁曉玲的驚人發言：「包容你們太久了」、「我就是比你大，怎樣」、「你就是沒有知識」、「不要進行沒有意義的討論」翁曉玲甚至公然罵吳思瑤神經病，被吳宗憲制止，請她不要人身攻擊。

黃捷質疑，翁曉玲委員是當自己是皇太后嗎？「你真的沒有比誰大，充份討論本來就是每個代議士的權利，難道跟你意見不同，就是沒有意義的討論嗎？翁曉玲的心態就是如此傲慢獨斷、毫不掩飾，水準真的很低落！」

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