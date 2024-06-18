小孩膚色不對！人夫怒控「老婆亂倫親爸」　她剛生完崩潰想離

▲ 人妻生下小孩後丈夫突然變得冷淡，竟是懷疑小孩不是他的。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

國外一名人妻上網發文求助，稱她老公在小孩出生後突然變得十分冷淡，也不願意抱孩子，沒想到原因竟是認為她出軌，甚至懷疑小王就是老婆的親生父親，要求和小孩做親子鑑定，令這名人妻不敢置信。

根據《每日星報》，這名25歲女網友近日在Reddit發文分享，她和29歲的老公在一起已有4年，最近成為新手爸媽，老公卻對她冷淡起來，也不願意抱小孩，直到幾周後丈夫突然要求為孩子驗DNA，她才得知丈夫改變的原因。

女子說明，她從小由養父母撫養長大，外表看起來就像白人，實際上生母是白人，生父則是膚色較深的因紐特人（Inuit）。而她兒子的眼睛和鼻子雖然和丈夫相像，皮膚卻比她和丈夫都要深，才會令丈夫起疑。

她向丈夫強調這是隔代遺傳，只是她和父親並不像，認為丈夫暗示她出軌太離譜，沒想到丈夫反嗆她，「我怎麼知道那個人是妳爸還是妳的外遇對象？」代表他懷疑老婆和自己的生父有染。

爭執之下女子怒火中燒，提及丈夫2年前曾有過婚外情，兩人當時一度分手後復合，而丈夫不滿她翻舊帳，為此勃然大怒，兩人至今不再交談，令她開始考慮離婚，卻也不禁擔心自己提起小三是否太過份。

網友對此紛紛留言表示，「就是因為他自己偷吃，才會以為妳在外面亂搞」、「還有什麼能比暗指妳和自己的爸爸外遇更糟糕？太噁心了」、「妳說的話有很傷人嗎？他只是不高興妳提醒他曾經出軌吧，真是個偽君子」。