丈夫常帶男同事回家！人妻撞見「男上加男」傻了：要怎麼辦

▲女子某天回家，意外撞見丈夫跟男同事發生關係。（示意圖／免費圖庫pakutaso）



網搜小組／柯振中報導

丈夫常常帶男同事回家，沒想到背後真相令人心碎！一名人妻與丈夫婚後生活美滿，丈夫時常帶男同事回家，原先她並沒有想太多，沒想到某次竟撞見丈夫與男同事發生親密關係，讓她相當崩潰，不曉得除了離婚以外，是否還有更好的選擇，「我沒有不愛先生，我先生也沒有不愛我。」

這名女子在「毒姑九賤婆媳討論區」訴苦，她與丈夫結婚至今已有2年，日常相處十分融洽，不過丈夫時常帶男同事回家，造成了她的困擾。

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原先女子並沒有想太多，以為是正常男性相處，沒想到某次意外撞見，丈夫竟與男同事發生親密關係，且丈夫也直接攤牌，坦承自己就是在「走後門」。

▲女子現在才發現，原來自己的競爭對手是男性。（示意圖／免費圖庫pakutaso）



突如其來的噩耗，讓她完全不敢接受，沒想到其他人出軌對象都是異性，丈夫卻是跟同性，讓她不曉得如何是好，「他不想離婚、他不想讓他家人知道他是出櫃的。」

女子得知丈夫出櫃，頭腦感到很混亂，同時也不敢跟家人、好姊妹說這些，因此上網求助，「除了離婚這條路，還有其他路嗎？我沒有不愛先生，我先生也沒有不愛我。只是他對男生比較有興趣…。」

貼文受到討論後，不少網友給出建議，「帶男的回來住，多一份家庭收入」、「這個問題在你，看你願不願意接受他，願意接受就可以繼續過」、「簡單說就你老公是雙性，但他比較喜歡男生，他自己當0號。你不能接受就只能離婚，勉強自己一直看他外遇，你一定會受不了。」